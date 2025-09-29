alexametrics
lundi 29 septembre 2025
La Tunisie, 3e pays au monde consommateur de porno ? La vérité derrière le buzz
25/09/2025
2 min
5 Commentaire(s)
La Tunisie, 3e pays au monde consommateur de porno ? La vérité derrière le buzz
Lecture Zen

 

Sur Facebook, une publication a largement circulé, affirmant que la Tunisie se classerait au troisième rang mondial pour la consultation de sites pornographiques. Cette affirmation a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Selon la publication, le pays occuperait la troisième place du classement mondial de la consommation de pornographie, un fait présenté comme avéré et alarmant. Face à cette polémique, nous avons vérifié la source de cette information.

 

 

Il s'agit des données extraites du rapport annuel 2023 du site Pornhub, reprises sur le site de statistiques Statista. Une lecture attentive de ces chiffres montre que l’interprétation initiale est erronée.

 

En réalité, le classement de Statista ne mesure pas la consommation globale de pornographie par les Tunisiens, mais le pourcentage du trafic total de Pornhub provenant de chaque pays. En d'autres termes, les chiffres indiquent simplement que la part de marché du trafic de Pornhub en Tunisie est l'une des plus élevées du monde arabe. Selon le rapport, l'Égypte arrive en première position (12,6 %), le Maroc en deuxième (10,9 %) et la Tunisie en troisième (8,9 %).

 

Il est donc faux d'en déduire que la Tunisie est le troisième pays consommateur de pornographie au monde. D'autres pays, comme les États-Unis ou l'Inde, comptent un nombre d'utilisateurs et de vues bien supérieur.

Par exemple, selon les données de janvier 2024, Pornhub a enregistré plus de 3 milliards de visites provenant des États-Unis, plaçant ainsi le pays en tête du classement mondial. L'Indonésie arrive en deuxième position avec près de 765 millions de visites, suivie du Brésil avec environ 503 millions de visites sur la même période. La France se classe quatrième, avec environ 470 millions de visites.

 

Ainsi, l’affirmation selon laquelle la Tunisie serait le troisième pays consommateur de pornographie au monde est fausse.

 

R.A.

 

25/09/2025 | 14:53
2 min
5 Commentaire(s)
ali
sa glisse ?!
a posté le 26-09-2025 à 18:13
un bon indice de la santé des tunisiens et leur taux de fécondité, aussi un critère de choix pour attirer le tourisme sexuel et des femmes ages assez dépénsives en tunisie
hama jaouadi
Incroyable
a posté le 26-09-2025 à 09:01
On savait que les tunisiens sont des branleurs mais je ne savais pas que s'était aussi au sens propre comme au figuré ! Mdrrr
Ahmed
ce que les stats ne disent pas
a posté le 26-09-2025 à 03:33
la majorité des personnes qui consulte les sites pornos sont des fonctionnaires et pendant leur heures de travaille
DIOGENE
les fake neuws imbriqués
a posté le 25-09-2025 à 15:39
et depuis quand l a tunisie et devenue arabe et fait partie du monde arabe !?
c'est véritable la concidéré comme arabe que c'est la fake news
Hamilcar
Il faut affiner
a posté le 25-09-2025 à 15:16
Rapporté à la population, ça donne quoi ? Il y'a 10 fois plus d'habitants en Egypte
