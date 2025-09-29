alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:29
SUR LE FIL
Financement libyen : Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs
25/09/2025 | 11:11
3 min
4 Commentaire(s)
Financement libyen : Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs
L'ancien président français Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni arrivent au tribunal de Paris pour le verdict de son procès pour financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007 par la Libye, le 25 septembre 2025 (Photo par JULIEN DE ROSA / AFP)
Lecture Zen

 

L'ancien président français, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable, jeudi 25 septembre 2025, par la justice française d'association de malfaiteurs mais relaxé des faits de corruption passive dans l'affaire des soupçons de financement par l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

 

La présidente du tribunal correctionnel de Paris a expliqué que M. Sarkozy, 70 ans, était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir "laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques sur lesquels il avait autorité "solliciter les autorités libyennes "afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'obtenir financement" de sa campagne de 2007.

Le tribunal l'a en revanche relaxé des faits de recel de détournement de fonds publics libyens, de corruption passive et de financement illégal de campagne électorale.

Ses deux anciens collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux ont été reconnus coupables de corruption passive et de faux pour le premier, d'association de malfaiteurs pour le second. Eric Woerth, trésorier de la campagne, a été relaxé.

Suite à la mort au Liban mardi d'un des prévenus et protagoniste-clé du dossier, Ziad Takieddine, le tribunal a par ailleurs constaté l'extinction de l'action publique à son encontre.

Les peines seront connues ultérieurement, la lecture du jugement de 400 pages devant durer plusieurs heures.

Les représentants du parquet national financier (PNF) avaient réclamé fin mars à l'encontre de l'ex-chef de l'Etat, au terme de trois mois de procès, sept ans de prison, l'accusant d'avoir noué un "pacte de corruption faustien avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années". Ils avaient également requis à son encontre 300.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

Cette peine était la plus lourde réclamée contre les 12 prévenus du dossier.

 

 "Outrance" 

Selon l'accusation, l'ancien président (2007-2012) aurait favorisé, en échange de pots-de-vin, le retour sur la scène internationale de la Libye et se serait engagé à absoudre le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senoussi, condamné à la perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 de l'UTA qui avait coûté la vie à 170 personnes en 1989.

Pour les procureurs, M. Sarkozy, qui a comparu pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, a été aussi bien un "commanditaire" qu'un bénéficiaire de ce financement.

Nicolas Sarkozy, qui n'a cessé de clamer son innocence, avait dans la foulée dénoncé "l'outrance de la peine réclamée", ne visant selon lui qu'à "masquer la faiblesse des charges alléguées".

En cas de condamnation, un appel serait probable, tant Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de clamer son innocence depuis 2011. Ce recours repousserait vraisemblablement de plusieurs mois la menace de la prison.

Mais une condamnation définitive supérieure à deux ans ferme ne pourrait pas être aménagée, par la pose d'un bracelet électronique par exemple. Un condamné de plus de 70 ans peut toutefois demander à bénéficier d'une libération conditionnelle.

 

 "Aucune preuve" 

Initialement portées par des dignitaires de l'ancien régime, les accusations ne seraient selon lui que le fruit d'un complot ourdi par le clan Kadhafi pour se venger de son rôle déterminant dans la chute du dictateur en 2011.

Il n'y a "aucune preuve", "rien", "pas un centime libyen", "pas le début d'un commencement de financement", avait martelé M. Sarkozy, lassé de se "justifier sur des preuves qui n'existent pas !".

Définitivement condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite "des écoutes" ou "Bismuth", Nicolas Sarkozy a déjà dû porter un bracelet électronique à la cheville de janvier à mai, une sanction inédite pour un ancien chef de l'Etat. Il a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, examinera par ailleurs le 8 octobre son pourvoi dans l'affaire "Bygmalion", portant sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012 et pour laquelle il a été condamné en appel à un an de prison dont six mois ferme.

 

© Agence France-Presse

A lire également
Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison dans laffaire des financements libyens
25/09/2025 | 11:11
3 min
4 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (4)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
le financier
toujours les meme sionistes
a posté le 25-09-2025 à 12:10
c est toujours les memes qui volent escroc , volent ou font des trucs aux enfants et apres ils font de video des politiques pour les tenir par les c....

Le sionisme doit etre eradiquer comme le nazisme
Répondre
MEHDI
Oui, ils ont de quoi les tenir par les c..
a posté le à 16:09
Et c'est ce qu'ont fait les sionistes, certainement avec les porcs arabes du Golfe, Issisi, d'autres rois, Trump et Biden..
Répondre
veritas
Tout a été alléger '?'
a posté le 25-09-2025 à 12:01
Le pouvoir politique de droite et des francs maçon ont tout fait pour faire pression sur la justice sous la houlette de Moussa pour biaiser le procès en la faveur de ce criminel '?'vive le pays des droits manipulables et à géométrie variable que beaucoup de tunisiens sont encore sur le charme à cause de leur ignorance.
Répondre
Gg
Non, veritas
a posté le à 12:28
La justice est passée, dont acte.
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis