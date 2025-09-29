alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:28
SUR LE FIL
Enseignement supérieur : le syndicat dénonce des dossiers cruciaux non traités
25/09/2025 | 09:12
1 min
0 Commentaire(s)
Enseignement supérieur : le syndicat dénonce des dossiers cruciaux non traités
Lecture Zen

Nizar Ben Salah, secrétaire général de la Fédération de l’enseignement supérieur, a déclaré que la rentrée universitaire 2025 s’est déroulée dans un climat d’attente, marqué par des revendications en suspens depuis plusieurs années.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, il a cité en premier lieu le dossier de la coopérative, rappelant que le ministère s’était engagé à lui donner un statut officiel, une mesure qu’il considère comme une urgence sociale. Il a également insisté sur la nécessité d’ouvrir des négociations autour des statuts de base, un processus qui aurait dû démarrer fin août mais qui n’a toujours pas été enclenché.

Le syndicaliste a par ailleurs souligné l’importance de lancer une nouvelle campagne de recrutement, afin de combler les nombreux postes vacants laissés par les départs massifs à la retraite. Selon lui, cette carence risque de perturber gravement le fonctionnement des établissements universitaires.

Enfin, il a appelé à l’ouverture sans délai de la session de promotions pour 2025, tout en saluant l’engagement des enseignants et enseignantes qui, malgré l’absence de réponses à leurs demandes, ont assuré leur présence dans les amphithéâtres, garantissant ainsi un bon démarrage de l’année universitaire.

 

 H.K

A lire également
Réforme de léducation : les cours particuliers au cur des inégalités selon Nizar Ben Salah Cours particuliers : lÉtat peut interdire, les enseignants font ce quils veulent Safi : le communiqué du ministère de l'Éducation au sujet des cours particuliers prône le populisme et la violence
25/09/2025 | 09:12
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis