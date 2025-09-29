Kaïs Saïed : ceux qui diffusent un discours de crise ne suscitent que mépris et rejet

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est réuni hier après-midi, mercredi 24 septembre 2025, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et la ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi.

D’après un communiqué publié à 3h38 du matin, la rencontre a porté principalement sur le projet de loi de finances 2026. À ce sujet, le chef de l’État a réaffirmé la nécessité pour ce projet de refléter le rôle social de l’État et de reposer, dans ses grandes orientations comme dans ses détails, sur la réalisation de la justice sociale recherchée, laquelle ne peut être atteinte qu’à travers de nouvelles conceptions, une pensée renouvelée et des approches inédites.

Le président de la République a souligné que parmi les priorités essentielles figurent la satisfaction des attentes de ceux qui ont souffert du chômage, de l’exclusion et de la marginalisation, ainsi que la réduction des crédits alloués à certaines institutions jugées inutiles.

Il a également évoqué le rôle de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), qu’il a jugé défaillant, ainsi que les questions d’évasion fiscale et de réseaux de corruption, affirmant que la Tunisie avance résolument et que l’histoire a prouvé la justesse de ses choix en misant sur ses propres capacités, qui ne sont pas aussi limitées qu’on le prétend.

Concernant ceux qui diffusent un discours de crise et en fabriquent, obéissant à des influences extérieures, le président a affirmé qu’ils ne suscitent que mépris et rejet. Tantôt silencieux, tantôt mobilisés simultanément sur ordre, ils tentent de pousser le peuple tunisien dans des impasses, mais les citoyens patriotes et libres ont fait preuve de conscience, déjouant leurs manœuvres et révélant leur dépendance.

Kaïs Saïed a conclu que les difficultés héritées de décennies d’accaparement des ressources du peuple tunisien imposent un devoir national de les surmonter. Grâce à une volonté de fer et au travail pour ouvrir la voie à la jeunesse, la justice sera consolidée, la croissance réelle se réalisera et les portes s’ouvriront aux hommes et aux femmes libres de Tunisie, qui sauront triompher de toutes les épreuves.

Il a ajouté que le travail se poursuit jour et nuit et que la lumière brillera tant que demeure la détermination à parvenir à une libération réelle, à tourner la page du passé et de ses douleurs, et à réaliser les aspirations du peuple, qui n’acceptera que la justice, la liberté, la dignité et l’indépendance, et qui rejettera toute demi-mesure, tout replâtrage illusoire, ainsi que toute alternative à la fierté nationale et au fait de brandir haut le drapeau sous tous les cieux.

S.F