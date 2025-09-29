Kaïs Saïed : ceux qui diffusent un discours de crise ne suscitent que mépris et rejet

alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:27
Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est réuni hier après-midi, mercredi 24 septembre 2025, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et la ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi.

D’après un communiqué publié à 3h38 du matin, la rencontre a porté principalement sur le projet de loi de finances 2026. À ce sujet, le chef de l’État a réaffirmé la nécessité pour ce projet de refléter le rôle social de l’État et de reposer, dans ses grandes orientations comme dans ses détails, sur la réalisation de la justice sociale recherchée, laquelle ne peut être atteinte qu’à travers de nouvelles conceptions, une pensée renouvelée et des approches inédites.

Le président de la République a souligné que parmi les priorités essentielles figurent la satisfaction des attentes de ceux qui ont souffert du chômage, de l’exclusion et de la marginalisation, ainsi que la réduction des crédits alloués à certaines institutions jugées inutiles.

Il a également évoqué le rôle de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), qu’il a jugé défaillant, ainsi que les questions d’évasion fiscale et de réseaux de corruption, affirmant que la Tunisie avance résolument et que l’histoire a prouvé la justesse de ses choix en misant sur ses propres capacités, qui ne sont pas aussi limitées qu’on le prétend.

Concernant ceux qui diffusent un discours de crise et en fabriquent, obéissant à des influences extérieures, le président a affirmé qu’ils ne suscitent que mépris et rejet. Tantôt silencieux, tantôt mobilisés simultanément sur ordre, ils tentent de pousser le peuple tunisien dans des impasses, mais les citoyens patriotes et libres ont fait preuve de conscience, déjouant leurs manœuvres et révélant leur dépendance.

Kaïs Saïed a conclu que les difficultés héritées de décennies d’accaparement des ressources du peuple tunisien imposent un devoir national de les surmonter. Grâce à une volonté de fer et au travail pour ouvrir la voie à la jeunesse, la justice sera consolidée, la croissance réelle se réalisera et les portes s’ouvriront aux hommes et aux femmes libres de Tunisie, qui sauront triompher de toutes les épreuves.

Il a ajouté que le travail se poursuit jour et nuit et que la lumière brillera tant que demeure la détermination à parvenir à une libération réelle, à tourner la page du passé et de ses douleurs, et à réaliser les aspirations du peuple, qui n’acceptera que la justice, la liberté, la dignité et l’indépendance, et qui rejettera toute demi-mesure, tout replâtrage illusoire, ainsi que toute alternative à la fierté nationale et au fait de brandir haut le drapeau sous tous les cieux.

Commentaires (8)
Abir
Soit tu es victime des trempeurs et ça c'est grave, soit tu coupable est c'est doublement grave
a posté le 25-09-2025 à 13:48
Celui qui diffuse un discours de haine et des insultes, néant de la réalité mérite aussi mépris et rejet! Ceux qui tu te trempent , veulent leurs intérêts, conséquence: ta sortie par le petit trou, mais ceux qui te critiquent et te dire la vérité de la situation, veulent du bien pour ce pays , à toi de choisir
Répondre
HatemC
Un homme peut être sincère, mais cela ne suffit pas pour gouverner un pays
a posté le 25-09-2025 à 12:06
Des ministres réduits au silence, un président qui répète les mêmes slogans, plus de discours que de décisions, plus de symboles que de solutions.

Bien que la rencontre ait réuni la cheffe du gouvernement et la ministre des Finances, leur contribution est totalement absente du récit.

Le président monopolise la parole, ce qui laisse planer le doute, sont-elles réellement impliquées dans l'élaboration de la politique budgétaire ou réduites à de simples exécutantes ?

Kaïs Saïed a montré de graves limites dans la gestion de l'?tat,
- Incapacité à construire une vision économique cohérente
- Obsession solitaire du pouvoir
- Discours répétitifs, juridiques, coupés des réalités sociales
- Mépris des institutions, des experts, et même du bon sens

Il n'est tout simplement pas fait pour diriger un pays en crise.
Et chaque jour qui passe aggrave la situation de la Tunisie.
Répondre
Agro
Blablabla
a posté le 25-09-2025 à 10:18
Blabla... Blabla... Blabla spéculation... Blabla... Blabla... Blabla..Traitres.
Blabla... Blabla... Blabla.. Parties étrangères.. Blabla.. Blabla et là : "la justice, la liberté, la dignité et l'indépendance.."
Justice = lol
Liberté = loooooool
Dignité = loooooooooooooool
Indépendance = Meloni et faire la manche à toutes les prétendues "influences extérieures" qui nous veulent du mal
Répondre
Hannibal
@Agro
a posté le à 11:08
lol
...
On devrait demander au pseudo-ARP de créer une nouvelle sanction du Code Pénal :
'?couter tous les blabla des communiqués pseudo-présidentielles depuis 6 ans.
Le condamné qui arrive jusqu'au bout, verra sa peine réelle allégée et à sa sortie il ne récidivera pas.
Répondre
le financier
il radote je crois
a posté le 25-09-2025 à 09:46
devient il senil avant l age ?
Répondre
Mourad Boubala
Tbarkallah
a posté le 25-09-2025 à 09:21
Un vrai discours de Président, toujours l'insulte à la bouche. C'est réciproque en passant. Un Président qui ne respecte pas les citoyens ne mérite aucun respect.
Répondre
CL
Consternant
a posté le 25-09-2025 à 09:11
Encore un monologue consternant ça devient fatiguant .un discours complotiste et aucune logique ni crédibilité encore moins une vision.jusqu'à quand le peuple tunisien va accepter ce modèle de gouvernance basé sur le mensonge et le populisme sans aucune retombée positive sur l'économie ou la vie quotidienne du citoyen
Répondre
ByBy
Rediffusions
a posté le 25-09-2025 à 08:35
Je croix que c'est une rediffusion de la même communiqué depuis 4 ou 5 ans. Prière de publier une nouvelle 'chanson'.
Répondre
