Arrestation d'Ahmed Abdelkefi et de Boutheina Ben Yaghlene
25/09/2025 | 00:21
Ahmed Abdelkefi, figure emblématique du monde économique âgé de 84 ans et père de l'ancien ministre Fadhel Abdelfeki, aurait été arrêté ce mercredi 24 septembre 2025, apprend Business News de sources bien informées. L'information selon laquelle Fadhel Abdelkefi aurait été également arrêté s'avère erronée contrairement à ce qui nous avions publié précédemment.
Selon les premiers éléments disponibles, cette affaire serait liée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), une institution publique placée sous la tutelle du ministère des Finances.
La même source a révélé par ailleurs que l’ancienne présidente de la CDC, Boutheina Ben Yaghlene, aurait également été arrêtée deux jours plus tôt.
R.B.H
25/09/2025 | 00:21
Commentaires
SALIM
CHAQUE FOIS QU'UN DES GRANDS EST POURSUIVI OU CONDAMNE.
a posté le 25-09-2025 à 19:44
Il y a quelques uns qui sortent pour parler (gratuitement) de 'VENGEANCE'!!!!!!! car ils voudraient LA LOI DE SAKSONIE .Dans cette loi , si un citoyen LAMBADA commet un crime, on lui coupe la tete. Mais si un NOBLE commet le meme crime, on coupe la tete de SON OMBRE!!!! .Je vous recommande le film de ADEL IMAM et FERID CHAWKI avec NELLY , AL GHOUL (ou KANOUN SAKSONIE).
Ahmed
Vengeance
a posté le 25-09-2025 à 19:13
Une vengeance gratuite de la part de ks.
SALIM
CE QUE B.N NE PRECISE PAS!!!!
a posté le 25-09-2025 à 18:00
Mme ..... était l'élue de NAHDHA sur la circonscription de NABEUL en 2014 et était secretaire d'état dans le gouvernement HBIB ESSID avec un certain ZIED LAADHARI (ou est il !!!) le seul ministre d'ENNAHDHA.
CDG Tunisie
a posté le 25-09-2025 à 16:03
Tout est inversé en Tunisie pour servir les intérêts de quelques familles puissantes .
La caisse de dépôt et consignation qui est par sa définition établissement public ayant pour rôle d'appuyer les politiques de l'état en intervenant comme un investisseur public dans les projets d'intérêt général, elle participe sur le marché financier et contribue a son dynamisme.
La CDG participe au financement des PME et gérer les fonds qui lui sont confié.
Mais en réalité son rôle s'est complètement dévié du faite que les fonds au lieu de servir les politiques financières dans l'intérêt général pour servir aux familles les plus riches en Tunisie pour qu'ils deviennent encore plus riche
Kaled
L'économie prospère a besoin de climat de confiance
a posté le 25-09-2025 à 15:30
Certes les dettes du pays ont été épongeés en grande partie, Certes le pays est infesté de mafieux et il faut les éradiquer d'une main de fer. Mais trop d'arrestation engendre un climat défavorable au décollage économique et le pays a besoin de ce décollage
Ahmed
Erreurr
a posté le à 20:58
Je crois que vous ete mal imformè, la runisie paye les intereets des dettes quelle a contracrter et une partie infime du principal, mais le fait n'est pas là, elle rembourse avec d'autres prèts qui eux sont a des conditions encore plus dures que ceux qu'elle paye, donc, nous somment dans les faits plus endetter que auparavant !!! Ont ne cree pas de richesse, ont ne produit que des choses a faible pluvalue et ont n'a rien fait et ont ne fait rien pour sortir de là ou ont c'est mis, il faut se retrousser les manches et travailler durement en implicant les vraies compétences pas les glandeur qui ne reussissent rien car ils ne cherchent que "chahria mosmar fi hit" et incapables de prendre des initiatives pour aller de l'avant...
CDG au profit des riches
a posté le 25-09-2025 à 15:15
Tout est inversé en Tunisie pour servir les intérêts de quelques familles puissantes .
La caisse de dépôt et consignation qui est par sa définition établissement public ayant pour rôle d'appuyer les politiques de l'état en intervenant comme un investisseur public dans les projets d'intérêt général, elle participe sur le marché financier et contribue a son dynamisme.
La CDG participe au financement des PME et gérer les fonds qui lui sont confié.
Mais en réalité son rôle s'est complètement dévié du faite que les fonds au lieu de servir les politiques financières dans l'intérêt général pour servir aux familles les plus riches en Tunisie pour qu'ils deviennent encore plus riche
Lamjed
Merci M le Président
a posté le 25-09-2025 à 13:20
Fadhel Abdelkafi est l'homme politique le plus apprécié parmi les élites, c'est-à-dire les quelques personnes qui gardent encore la cervelle dans ce pays. Maintenant, vous venez de faire monter la côte de M. Abdelkafi auprès de vos sympathisants, non pas ceux dont l"existence n'apporte aucune valeur ajoutée au pays, mais ceux parmi les destouriens et les progressistes qui ont voté pour vous uniquement par opposition à Ennahdha.
Nephentes
Persécution aveugle ou justice impitoyable
a posté le 25-09-2025 à 12:38
Je connais personnellement Mme Ben Yaghlane
Tout le monde s'accorde sur sa probité
Je ne sais que penser
Ahmed
La prison, 'the place to be ´
a posté le 25-09-2025 à 06:02
Trop trop trop
charfstein
de quoi s'agit il?
a posté le à 09:49
que lui reproche ton?
