Arrestation d'Ahmed Abdelkefi et de Boutheina Ben Yaghlene

Imprimer

Ahmed Abdelkefi, figure emblématique du monde économique âgé de 84 ans et père de l'ancien ministre Fadhel Abdelfeki, aurait été arrêté ce mercredi 24 septembre 2025, apprend Business News de sources bien informées. L'information selon laquelle Fadhel Abdelkefi aurait été également arrêté s'avère erronée contrairement à ce qui nous avions publié précédemment.

Selon les premiers éléments disponibles, cette affaire serait liée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), une institution publique placée sous la tutelle du ministère des Finances.

La même source a révélé par ailleurs que l’ancienne présidente de la CDC, Boutheina Ben Yaghlene, aurait également été arrêtée deux jours plus tôt.





R.B.H