Budget 2026, UE, migration, Sonia DahmaniLes 5 infos de la journée

Un conseil ministériel examine le projet du budget économique 2026

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, mercredi 24 septembre 2025 au palais de la Kasbah, un conseil ministériel consacré à l’examen du projet du budget économique pour l’année 2026. En ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a souligné que ce document constitue une feuille de route permettant de traduire les principes constitutionnels visant à renforcer la souveraineté nationale, à promouvoir l’autonomie et à consacrer la justice sociale. Ce projet s’inscrit dans la perspective du plan de développement 2026-2030, qui vise à réaliser un développement global et équitable sur l’ensemble du territoire.





L’Union européenne remet deux embarcations de recherche et de sauvetage à la marine tunisienne

La marine nationale tunisienne a réceptionné, ce mercredi 24 septembre 2025, deux embarcations spécialisées dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Cette dotation, financée par l’Union européenne, vise à renforcer les capacités de la Tunisie en matière de protection et de secours en mer, tout en améliorant la sécurité et la gestion des frontières maritimes. Selon la délégation de l’Union européenne en Tunisie, ces équipements contribueront également à la lutte contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains actifs dans la région.

Migration : Tunis et Bruxelles prônent une approche concertée et solidaire

En marge de la semaine de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, mardi 23 septembre 2025, avec Magnus Brunner, commissaire européen aux Affaires intérieures et à la Migration. Cette rencontre a permis de réaffirmer l’importance stratégique du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, alors que les deux parties s’apprêtent à célébrer, en octobre, le 30ᵉ anniversaire de l’Accord d’association Tunisie-UE et à tenir un nouveau Conseil d’association. Au centre des discussions figurait la question migratoire. Les deux responsables ont souligné la nécessité de conjuguer les efforts afin de parvenir à une gestion concertée de ce dossier.

Sonia Dahmani : plus de 500 jours de détention et une famille sous pression

Plus de 500 jours se sont écoulés depuis l’arrestation de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue depuis le 11 mai 2024. Sa sœur, Ramla Dahmani, a choisi de marquer ce cap par un message publié sur les réseaux sociaux. « Chaque jour creuse la plaie un peu plus», écrit-elle, évoquant les appels quotidiens de leur mère, partagée entre solitude et inquiétude. À travers son message sur les « 500 jours », Ramla Dahmani a voulu mettre en lumière la dimension intime de cette épreuve familiale, entre inquiétude, douleur et solidarité.

Éducation : les enseignants du primaire annoncent une grève nationale le 7 octobre

Le ministère de l’Éducation, a reçu une notification officielle de grève émanant de la commission administrative sectorielle de l’enseignement primaire, réunie en août 2025. Selon ce communiqué, les enseignants du primaire observeront une grève générale et sectorielle le mardi 7 octobre 2025, affectant l’ensemble des écoles primaires du pays. Cette décision intervient après l’absence de réponse de la part du ministère aux revendications du secteur, listées dans le document professionnel adressé aux autorités compétentes.