Espagne et Italie envoient des navires pour accompagner la flottille Al-Soumoud

Wael Naouar, membre du comité maghrébin de la flottille Al-Soumoud en route vers Gaza, a annoncé ce mercredi 24 septembre 2025 que le gouvernement espagnol avait décidé d’envoyer un navire pour accompagner et protéger le convoi maritime. Cette décision fait suite à une initiative similaire de l’Italie, qui avait déjà confirmé la mobilisation d’un bâtiment naval à cet effet.
Hier, cinq navires de la flottille ont été attaqués, sans qu’aucun dégât humain ou matériel ne soit enregistré.
La flottille Al-Soumoud, composée d’une cinquantaine d’embarcations parties d’Espagne, de Tunisie et d’Italie, et soutenue par plusieurs organisations de la société civile au Maghreb et en Europe, entend briser le blocus imposé à Gaza et envoyer un message de solidarité et de résistance.
Dimanche 21 septembre 2025, des drones de reconnaissance ont été signalés au-dessus des navires, soulignant les tensions en Méditerranée autour de cette mission. Les organisateurs sont pleinement conscients des risques, Tel Aviv ayant menacé de sévir contre toute tentative de briser le blocus.
Deux incidents impliquant des drones avaient déjà été signalés lors du passage des embarcations par le port de Sidi Bou Saïd, en Tunisie. Les autorités tunisiennes n’ont pour l’instant fourni aucun éclaircissement à ce sujet.
S.H
les '?tats-Unis compte construire avec les grecs des copies modernisées.
et le plus drôle et qu'israel a fait déjà depuis un an des avances de préachat d'unités de ce modèle aux USA.
la fregate porte le nom de Virginio Fasan un mécanicien qui a coulé son navire de guerre en 1940 par peur de se faire tuer par les allemand.
L'Espagne lui emboîte le pas, cnest encore mieux.
Nous verrons.......
En France, c'est l'inverse : le peuple a peur du pouvoir et ce dernier le sait, raison pour laquelle ils ne se cachent même pas des scandales qui éclatent chaque semaine.
En Tunise, je vous laisse répondre...
L'Espagne et surtout l'Italie bien informées étant donné qu'elles abritent l'OTAN, savent pertinemment que les navires vont se faire attaquer et avec son aval et sans possible opposition.
(l'Italie) elle envoie cette dernière, la frégate militaire Fasan, surtout pour secourir après les attaques et nullement défendre la flottille.
'? noter que la frégate Fasan est à l'instant même non armée, au mouillage au port de La Spezia (l'ouest de la Botte italienne donc très loin) et apparaîtra plus, sûrement et savamment pour arriver en retard sur place le jour de la confrontation.