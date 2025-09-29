Un conseil ministériel examine le projet du budget économique 2026

Imprimer

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, mercredi 24 septembre 2025 au palais de la Kasbah, un conseil ministériel consacré à l’examen du projet du budget économique pour l’année 2026.

En ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a souligné que ce document constitue une feuille de route permettant de traduire les principes constitutionnels visant à renforcer la souveraineté nationale, à promouvoir l’autonomie et à consacrer la justice sociale.

Ce projet s’inscrit dans la perspective du plan de développement 2026-2030, qui vise à réaliser un développement global et équitable sur l’ensemble du territoire.





Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté les principaux axes du projet, articulés autour de quatre priorités :

le renforcement des acquis sociaux et l’amélioration des conditions de vie ;

l’amélioration des services publics ;

le développement et le renouvellement du parc de transport ;

l’accélération de l’exécution des projets publics.





Parmi les mesures sociales annoncées figurent la préservation du pouvoir d’achat des ménages à faible revenu, la lutte contre le chômage et la précarité, le développement de la couverture sociale, l’accès à un logement décent, ainsi que la mise en place d’un dispositif de location-vente pour faciliter l’accès au logement social.

Sur le plan économique, le projet met l’accent sur le soutien à l’investissement public et privé, la promotion des énergies renouvelables, l’intégration de l’économie parallèle et la réalisation d’une croissance équilibrée en tenant compte des priorités des conseils locaux, régionaux et des conseils des régions.

Le conseil ministériel a recommandé que la version finale du projet soit soumise au Conseil des ministres, avant son examen par l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts.

S.H