alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:26
SUR LE FIL
Sonia Dahmani : plus de 500 jours de détention et une famille sous pression
24/09/2025 | 19:28
2 min
0 Commentaire(s)
Sonia Dahmani : plus de 500 jours de détention et une famille sous pression
Lecture Zen

 

Plus de 500 jours se sont écoulés depuis l’arrestation de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue depuis le 11 mai 2024. Sa sœur, Ramla Dahmani, a choisi de marquer ce cap par un message publié sur les réseaux sociaux. « Chaque jour creuse la plaie un peu plus», écrit-elle, évoquant les appels quotidiens de leur mère, partagée entre solitude et inquiétude. 

À travers son message sur les « 500 jours », Ramla Dahmani a voulu mettre en lumière la dimension intime de cette épreuve familiale, entre inquiétude, douleur et solidarité.

 

Sonia Dahmani fait face à cinq affaires judiciaires, toutes liées à ses prises de parole médiatique. Deux d’entre elles ont déjà abouti à des condamnations définitives en appel, représentant deux ans et deux mois de prison ferme. Une troisième affaire, assortie d’une peine de deux ans en première instance, est actuellement en appel. Sa défense dénonce de graves violations de procédure et rappelle que toutes les poursuites reposent sur l’application du décret 54, texte largement critiqué pour ses atteintes à la liberté d’expression.

L’arrestation de Sonia Dahmani, menée le 11 mai 2024 dans les locaux de la Maison de l’avocat à Tunis, avait provoqué une vive indignation au sein de l’Ordre des avocats et des milieux médiatiques. Le fait que l’opération ait eu lieu dans l’enceinte même de l’institution professionnelle avait marqué les esprits.

Depuis l’incarcération de sa sœur, Ramla Dahmani s’est imposée comme l’une de ses porte-voix les plus résolus. Refusant le silence, elle multiplie les témoignages sur les conditions de détention et les atteintes aux droits fondamentaux. Cette prise de position lui a cependant valu d’être à son tour ciblée. En juillet 2025, l’avocat Sami Ben Ghazi a révélé que Ramla Dahmani avait été condamnée par contumace à deux ans de prison, en vertu du décret 54, avec exécution immédiate. Les avocats de la défense ont découvert cette décision en consultant les registres du tribunal de première instance de Tunis.

Ramla Dahmani a réagi avec fermeté à cette condamnation, estimant être poursuivie pour son engagement : « Condamnée pour avoir défendu Sonia. Pour avoir raconté ce qu’elle subit. Pour avoir dérangé. » Elle affirme ne rien regretter et revendique une posture de résistance : « Je ne suis pas une fugitive, je suis une résistante. Tant que je respire, je continuerai à dénoncer, à écrire, à me battre. »

 

M.B.Z

 

A lire également
« On frappe Sonia à ma place » : le cri de colère de Ramla Dahmani Ramla Dahmani condamnée à deux ans de prison en vertu du décret 54 Sonia Dahmani : inquiétudes persistantes sur son état de santé « Ne vous habituez pas à linacceptable » : message de Sonia Dahmani depuis sa cellule Le comité de défense de Sonia Dahmani fait le point sur l'état des procédures judiciaires
24/09/2025 | 19:28
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (2)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
B.ha
Qui finance
a posté le 25-09-2025 à 14:35
avocate et chroniqueuse. moi je sais que les chroniqueurs en France son financer par le sionisme. je voudrai bien savoir par contre elle par qui elle et financer. et tout ses chroniqueurs pour divulguer n'importe quoi. au fait quand elle sortira de prison elle verra le nombre de subshariens en Tunisie. Du sud au nord. C'et dommage pour vous m'est on récolte se que l'on seme
Répondre
Citoyen_H
ENFIN QUELQU'UN QUI N'A PAS LES YEUX DANS SA POCHE
a posté le à 17:16
Paroles pleines de bon sens et reflétant la réalité des choses, que bon nombre de ses fans occultent, car ils ont leurs yeux embués par autre chose.
De pauvres âmes en détresses, certainement !!!

Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis