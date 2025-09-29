À la frontière tuniso-algérienne : six terroristes abattus à Tébessa

Le ministère algérien de la Défense a annoncé, mercredi 24 septembre 2025, l’élimination de six terroristes lors d’une opération menée dans le secteur militaire de Tébessa, à l’est du pays. Six fusils d’assaut de type Kalachnikov ont également été récupérés.
Selon le communiqué officiel, le général d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre algérien de la Défense et chef d’état-major de l’Armée populaire, s’est immédiatement rendu sur place pour inspecter les unités ayant pris part à cette « opération de qualité ».
La wilaya de Tébessa, frontalière de la Tunisie, a longtemps abrité des poches de groupes armés affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), actifs dans ses reliefs montagneux au cours des dernières années.
S.H
elle finance, arme, encourage, abrite, et endocrine les terroristes, et par miracle, elle les découvre et elle les arrête !.
c'est répetitifs et presque lassant depuis son indépendance les actes héroïques protecteurs envers la Tunisie.
Puis je me dis que je suis parano
Mais les faits sont têtus
S'ils étaient avérés, ce serait effroyable
Est pour moi une énigme fondamentale
Comme si au gré de circonstance et d'obscurs objectifs on réactivait un foyer laisse volontairement a l'état de cendres non complètement éteintes
Pas seulement des populations : des pouvoirs,aussi
Et particulièrement des pouvoirs illégitimes et aux abois
Que ceux qui sponsorisèrent les nôtres, pourrissent, là où ils se trouvent actuellement.
Qu'ils soient maudits à jamais, eux et leurs descendances !!!
Et'fouh............