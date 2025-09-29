À la frontière tuniso-algérienne : six terroristes abattus à Tébessa

Le ministère algérien de la Défense a annoncé, mercredi 24 septembre 2025, l’élimination de six terroristes lors d’une opération menée dans le secteur militaire de Tébessa, à l’est du pays. Six fusils d’assaut de type Kalachnikov ont également été récupérés.

Selon le communiqué officiel, le général d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre algérien de la Défense et chef d’état-major de l’Armée populaire, s’est immédiatement rendu sur place pour inspecter les unités ayant pris part à cette « opération de qualité ».

La wilaya de Tébessa, frontalière de la Tunisie, a longtemps abrité des poches de groupes armés affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), actifs dans ses reliefs montagneux au cours des dernières années.

S.H



