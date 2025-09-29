alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Claudia Cardinale, une icône aux racines tunisiennes ignorée par le ministère des Affaires culturelles
Par Fethi Belaid / AFP
Lecture Zen

 

Claudia Cardinale s’est éteinte hier en France, à l’âge de 87 ans. L’actrice, figure du cinéma italien et français, était pourtant née à Tunis en 1938, où elle avait grandi à La Goulette. Dans ses souvenirs comme dans son identité, la Tunisie occupait une place particulière. Elle parlait l’arabe tunisien, le français et le sicilien avant même d’apprendre l’italien, et elle n’a cessé de rappeler qu’elle se sentait « toujours un peu tunisienne ».

En 2022, La Goulette avait même baptisé une rue à son nom, en hommage à cette enfant du pays devenue star mondiale. Elle avait aussi honoré de sa présence l’inauguration de la Cité de la Culture à Tunis et avait tourné à Djerba dans « L’Île du Pardon » de Ridha Behi, confirmant ce lien profond avec sa terre natale.

Mais alors que le monde du cinéma international salue sa mémoire, le silence du ministère tunisien des Affaires culturelles interpelle. Aucune déclaration officielle n’a été publiée, aucun hommage national n’a été rendu à celle qui portait en elle une part de l’identité tunisienne au-delà des frontières.

 

La Cinémathèque tunisienne, elle, a réagi aujourd’hui, en exprimant sa reconnaissance et son admiration pour une artiste qui a marqué l’histoire du 7e art et qui n’a jamais renié ses origines. Ce contraste met en lumière l’indifférence d’une institution censée incarner la mémoire et la fierté culturelle du pays.

Claudia Cardinale restera dans l’imaginaire collectif comme une étoile internationale née à Tunis. Mais son décès rappelle aussi combien la Tunisie officielle peine parfois à reconnaître et à célébrer ceux qui, par leur talent, ont contribué à façonner son rayonnement à travers le monde.

 

R.B.H

Letranger
remarque triste
a posté le 25-09-2025 à 16:31
Claudia était née en Tunisie , s'appelait et s'appellera toujours Claudia. comprenne qui voudra.
Elle aimait la Tunisie, n'était pas Tunisienne et n'a jamais ressenti le besoin de le devenir, mais elle aimait la Tunisie.
Quel exemple pour les Nords Africains qui naissent en France de parent Français depuis trois générations, qui portent des prénoms arabes, courent après la nationalité française, n'aiment pas la France, leur pays de naissance, et pour nombre d'entre eux se réjouissent des problèmes de leur pays alors qu'ils en profitent par tous les moyens.
Bof... je ne comprends même pas pourquoi je réagis.
Répondre
le financier
quand tu subiras le racisme
a posté le à 19:43
Des franco nazi sionistes tu comprendras pourquoi ce pays est detesté et quitté par bcp .
Meme entre gens du nord et parisiens vous ne vous aimez pas
Répondre
le financier
une grande dame
a posté le 24-09-2025 à 23:02
Qui a fait rayonné la Tunisie , elle a tjours refusé les scenes nus , elle avait énormément de valeur inculqué en Tunisie .
Elle a fait plus que les tunisiens comme chalgoumi ou boujgenah et autre sioniste *** comme miterrand ( le neveu )
Répondre
Aladin
Ca se trouve que la ministre ne la connait pas
a posté le 24-09-2025 à 22:05
Ou bien a peur de la réaction des islamistes non déclarés de l'?tat tunisien.
Répondre
Jilani
Mme srarfi neut pas être une ministre de la culture
a posté le 24-09-2025 à 20:43
Elle a brillé grâce à son orchestre de femmes et sa musique qui n'est pas au goût de tout le monde, mais a t'elle la richesse culturelle et l'imagination des grands artistes comme feu jaziri ou Taoufik jbali ou meme la carrure d'un ancien ministre chedly klibi. Non et elle a bien montré ses incapacités dans l'organisation des festivals. Connait elle déjà claudia cardinale.
Répondre
Chouchou
baouess lektef
a posté le 24-09-2025 à 20:13
Qu'est ce qu'elle a donné a la Tunisie..... rien.

Répondre
Un observateur
La Tunisie est ingrate vis à vis de ses enfants
a posté le à 21:54
Cela traduit bien l'état d'esprit de ce pays et de ce régime où tout ce qui n'est pas populiste et qui reste dans le moule de la médiocrité est synonyme de rejet et d'insultes.
C'est sur que la grande Cardinale ne leur manquera pas, elle qui représente une part de l'histoire du pays et y la diversité qui régnait et que certains esprits fermés aimerait voir se refermer à jamais.
Qu'elle repose en paix pour toute son '?uvre qu'elle a pu contribuer à faire connaître
Répondre
FG
Minable commentaire
a posté le à 21:48
Et toi tu as donné quoi au pays à part cracher sur les morts ?
Répondre
HatemC
Une peur de rappeler une Tunisie multiculturelle
a posté le 24-09-2025 à 19:37
Claudia Cardinale n'était pas seulement une actrice internationale, elle incarnait ce que la Tunisie avait de plus précieux dans son histoire moderne, une identité plurielle, méditerranéenne, ouverte, où coexistaient Italiens, Maltais, Juifs, Français, Siciliens, Arabes et Berbères.
En célébrant Cardinale, c'est toute cette Tunisie cosmopolite qu'on aurait pu mettre en lumière.

Le silence officiel du ministère de la Culture n'est pas anodin. Il peut être interprété comme :
- Une peur de rappeler une Tunisie multiculturelle qui contredit le récit actuel, plus homogénéisant et nationaliste.
- Un manque de vision culturelle, la mémoire collective et les grandes figures issues du pays ne sont pas considérées comme un levier de rayonnement international.
- Un symptôme d'amnésie volontaire, effacer les traces d'un passé pluriel dérangeant, où la Tunisie n'était pas « monolithique », mais bien une mosaïque humaine.

Or, Claudia Cardinale aurait pu être présentée comme une ambassadrice de l'âme tunisienne, à la croisée des mondes.
Elle représentait une Tunisie qui ne se limitait pas à ses frontières politiques mais qui rayonnait par ses enfants, où qu'ils soient partis.

Ne pas lui rendre hommage, c'est comme refuser une part de soi. C'est se couper d'une mémoire collective qui aurait pu servir de pont entre la Tunisie et le monde.
Répondre
HatemC
Claudia Cardinale, l'enfant oubliée de Tunis, tout comme Gisèle Halimi
a posté le 24-09-2025 à 19:32
Comme Gisèle Halimi, comme tant d'autres, Claudia Cardinale paie le prix de l'amnésie tunisienne :
celle d'un pays qui efface sa part cosmopolite, juive, européenne, plurielle.

Un pays qui renie ses enfants finit par s'appauvrir lui-même.
Répondre
