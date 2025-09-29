La Tunisie alerte sur la montée de lislamophobie en Europe

alexametrics
lundi 29 septembre 2025
La Tunisie alerte sur la montée de lislamophobie en Europe
24/09/2025 | 17:56
La Tunisie alerte sur la montée de lislamophobie en Europe
Lecture Zen

 

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a pris part, le 23 septembre 2025, à la réunion du Groupe de contact de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) consacrée à la situation des musulmans en Europe. La rencontre s’est tenue en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Dans son intervention, Mohamed Ali Nafti a rappelé que ce rendez-vous ne se limite pas au suivi des affaires des communautés musulmanes, mais s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’avenir du vivre-ensemble et la nécessité de préserver des valeurs universelles telles que la paix, la compréhension mutuelle et la dignité humaine.

 

Mohamed Ali Nafti a exprimé la vive inquiétude de la Tunisie face à la recrudescence de l’islamophobie et des discours de haine dans certains pays européens, ainsi qu’aux manifestations d’exclusion et de marginalisation visant les musulmans. Mohamed Ali Nafti a souligné que ces derniers constituent une composante essentielle du tissu social et culturel européen, et qu’ils participent activement au développement et à la prospérité du continent. Cette réalité impose, selon Mohamed Ali Nafti, une approche positive et inclusive, fondée sur la reconnaissance et la considération.

 

Mohamed Ali Nafti a également mis l’accent sur l’importance de renforcer le dialogue avec les gouvernements européens et les institutions de l’Union européenne afin de garantir la protection des droits religieux, culturels et civils des communautés musulmanes.

 

M.B.Z

Gg
Islamophobie conjoncturelle aussi!
a posté le 25-09-2025 à 15:02
En ce moment, un élan islamophobe existe bel et bien en réaction aux drapeaux palestiniens que nous voyons depuis des semaines, des mois.
Le francais se foutent de la palestine, pour eux les hamas, hezbollah, et leurs soutiens gazaouis ne sont que des terroristes de la pire espèce.
Et les francais ne supportent plus ces drapeaux, ni ceux qui les portent.
Voir les drapeaux palestiniens dans nos rues et sur les monuments les plus sacrés est une blessure.
Une partie de la population a importé le conflit israelo palestinien, les conséquences viennent doucement... je ne saurais dire où cela va s'arrêter.
Je suis certain de cela, c'est pourquoi je le dis.
Répondre
veritas
Faux
a posté le à 17:06
Cela a commencer bien avant et depuis l'apparition de Mr karcher a beauvau et les choses ne cesse de s'envenimer c'est Mr l'archer qui a donner l'élan l'extrême droite et a la droite extrême pour fleurir comme des champions sans oublier les médias du très catholique bolloré qui a bien enfoncer le clous de la manipulation le résultat est bien là'?'il y'aura un retour du bâton a tout ça c'est plus qu'une certitude ( perso je ne e souhaite pas ).
Répondre
******
Tout est bon
a posté le à 16:11
Du moment qu'il s'agit de la Palestine hhhh
Remontez le temps qui avait fabriqué l'islamisme.
Qui avait toléré, les conférences, les khroujs, le lavage CERVEAUX, TArik Ramadan and CO, la France avait fermé les yeux, elle avait laissé faire. Pour quelle raison ? Quel est le but ? Aujourd'hui on subit les conséquences de cette politique.
Répondre
******
Tout est bon
a posté le à 16:10
Du moment qu'il s'agit de la Palestine hhhh
Remontez le temps qui avait fabriqué l'islamisme.
Qui avait toléré, les conférences, les khroujs, le lavage CERVEAUX, TArik Ramadan and CO, la France avait fermé les yeux, elle avait laissé faire. Pour quelle raison ? Quel est le but ? Aujourd'hui on subit les conséquences de cette politique, certe bombe à retardement
Répondre
Wissem
Incultes et bêtes
a posté le à 16:04
Oui donc tu es en train de dire qu'ils sont incultes et bêtes...
Répondre
******
D'une communauté à une autre e
a posté le 25-09-2025 à 14:28
L'histoire de l'horreur tôt ou tard se répétera un jour ou l'autre.
Ce coup ci le croissant au lieu de l'étoile.
Quel monde de bouffons
Répondre
Nephentes
Oui
a posté le à 15:42
C'est ce qui se prepare effectivement

Faut dire que beaucoup de Maghrébins sont de sacrés fouteurs de merde

Au détriment d'une élite parfois brillantissime
Répondre
*****
Nephentes
a posté le à 17:05
Effectivement, beaucoup de fauteurs de m...
Pourquoi ? Beaucoup de laxisme en France.
J'ai discuté avec la police. Tous disent qu'ils ont ras-le-bol.
Ils font un travail fou ils trappent les voyous et les autorites les lachent
Répondre
*****
Oh
a posté le 25-09-2025 à 14:02
Tous les serpents à sept
Ali an Co
Répondre
*****
Harry
a posté le 25-09-2025 à 13:37
Harry on a tout compris on est pas con loin delà

Comprendre les mutations des phénomènes religieux surtout l'islamisme, et leurs liens avec la politique.

Mesurez et analysez les discriminations dont sont victimes les musulmans en France, ainsi que l'angoisse collective qui en découle.
Répondre
*****
Correction
a posté le à 14:01
Pardon Larry
Répondre
Houcine
Le mal est en eux.
a posté le 25-09-2025 à 11:47
Le racisme n'a pas besoin de cause, il est l'expression irrationnelle d'un malaise mal-être subjectif projeté en l'Autre objectalisé.
L'objet de rejet, de répulsion, remplit une fonction sociale, aussi, en habitant la place de celui par qui le mal nous atteint.
Il peut figurer le mal absolu, si les circonstances y concourent, et devenir l'objet, l'animal sacrificiel.
Les motifs n'ont pas de realite autre que celle qu'on leur confère, ainsi peut-on les inventer ou les fabriquer, en tout cas toujours fixer l'attention sur l'Autre jusqu'à rendre normale, acceptable et ordinaire de l'assigner à cette figure.....à Sa place.
La figure du juif usurier est un exemple.
L'Occident chretien est sous l'empire de l'Eglise, les '?tats ou royaumes ont besoin de financer guerres et expéditions, grands projets pour leur gloire.....
Comme l'Eglise interdit le prêt à terme, puisque le temps appartient à Dieu, on abandonna aux juifs ce rôle et cette fonction
d'intermédiaire, de prêteur,....de financier.
Conséquences:
Des juifs, certains sont connus, leur patronyme à lui seul est synonyme de richesse, ont amasse des fortunes....au point de devenir incontournables, et meme partenaires des puissances du moment.
L'Eglise catholique aura permis aux juifs ....et en même temps fabriqué la figure de l'usurier.
L'Occident est malade, il a besoin de soigner ses maux en se regardant dans un miroir.
Les victimes de sa barbarie se comptent par centaines de millions.
Ses richesses et son essor résultent du pillage des autres, de leur exploitation éhontée, et considérés Autres pour légitimer leur minoration, mise au pas et sous les ordres.....
Il me semble beaucoup plus facile d'adopter le duscours dominant, le confot qu'on y trouve a un coup, celui de l'absence de pensée.
Il suffit de s'informer, se former, les references et les sources ne manquent point.
Il faut décider.
Et choisir.

Répondre
ali
@Houcine
a posté le à 13:30
L'occident est riche parce qu'il a pillé les richesses des autres?C'est archi faux.L'occident quand il avait commencé son périple de colonisation était déjà riche et était à l'ère de la revolution industrielle et de la motorisation alors que l'Afrique du Nord comme l'Afrique noire vivaient comme au moyen âge,sujettes aux pires épidémies et éloignées de la civilisation.C'est toujours le plus riche et le plus fort qui colonise le plus pauvre et non l'inverse.Je dirai meme que les pays qui n'avaient pas fait de colonisation comme l'Allemagne,la Suède,la Norvège et autres qui s'en sont mieux sortis.La société la plus riche est celle qui enfante des Einstein,Marie Curie,Pasteur,Lavoisier et autres genies qui ont façonné la civilisation humaine
Répondre
Houcine
Il faut avoir un peu de culture.
a posté le à 14:18
Ce qui semble t'être étranger.

Répondre
veritas
Tout été prévu
a posté le 25-09-2025 à 11:41
Tout été planifier depuis 3 ans minimum pour pourrir la vie des étrangers même ceux qui sont pour rien tout le monde dans le même sac on vous texto les bons payeront pour les mauvais sans aucune distinction '?'des médias ont été mandaté pour créer une ambiance morose et semer la zizanie contre les étrangers même dans toutes les administrations et sans exception il y'a un acharnement inouïe '?'des dizaines de milliers de maghrébins et d'africains qui vivaient depuis des décennies en situation régulière se retrouvent en situation irrégulière à cause du zèle et de la lenteur volontaire dans le traitement des dossiers dans les préfectures à fin de faire perdre à tout des gens leur droits '?'tout ça n'est pas innocent c'est une volonté politique qui a été mis en place pour malmener et pourrir la vie des étrangers tous à la même enseigne c'est un acharnement qui ne dit pas son nom '?'mais tout ça va coûter trop cher très prochainement et je n'en dit pas plus .
ceux qui comprennent l'arabe essayer de visionner les vidéos de Mr Ali El Iss sur YouTube il parlait des difficultés qui attendait les étrangers depuis au moins 3 ans il a tout balancer avant tout le monde .
Répondre
ali
@veritas
a posté le à 13:34
J'aimerai inverser la situation et faire venir des millions d'immigrés du monde entier avec tout ce que cela implique sur la multitude de cultures,dans des pays comme la Tunisie ou l'Algerie!!!!!Leurs sors seraient pires!
Répondre
Vivement Le Pen
La guerre civile
a posté le 25-09-2025 à 11:31
La guerre civile est inéluctable.
Ce sera le retour ou le cercueil.
Répondre
*****
Viv
a posté le à 14:19
Ca ne me dérange même pas le Pen. Je vis actuellement avec l'extrême droite sans aucun problème
Répondre
Houcine
Abject.
a posté le à 13:31
Un con qui croit penser, non seulement reprte les dires d'autrui, mais surtout reste ce qu'il est.
Répondre
Ho4Ni
Une proposition
a posté le 25-09-2025 à 10:16
Et si on commence d'abord à balayer devant chez nous......Donner des leçons aux autres c'est très facile...
Répondre
******
H04Ni
a posté le à 10:43
Ou vivez-vous ? J'espère que vous ne vivez pas en France.
Je ne vous cache pas on vit dans l'angoisse rt la peur aujourd'hui.
Les médias propagent la haine tous les jours.
On est stigmatisé sans arrêt. Beaucoup de propagandes et manipulations d'accord.
On est pas des être humains nous ?
Il fait bien tiret le signal d'alarme.
Puisque personne ne le fait.
On avait travaillé, on avait laissé notre santé.
Il n y a pas que des gens mauvais.

STOP
Répondre
ali
@******
a posté le à 13:42
Adressez vous à Bouhlel qui a écrasé des centaines de personnes venues fêter un 14 juillet à Nice,à Brahim Aissaoui qui a decapiter trois personnes dans la cathédrale de Nice.Adressez vous aux tunisiens qui défient la société française en imposant les foulards,les tchadors et les Burkinis sur les plages dans un pays où la femme est libérée depuis belle lurette.Adressez vous à l'egorgeur de PATTI au cri d'allahou akbar'?'..je peux continuer à l'infini à dresser les attaques contre la civilisation française par les immigres qui sont venus en France de leur propre gré et non forcés
Répondre
HOS4NI
Ma réponse
a posté le à 11:48
Je vous demande de lire le commentaire de larry à propos de CNEWS...et vous comprendrez peut-être....vous une victime collatérale en tant qu'individu, une personne...mais en tant que membre d'une communauté, vous êtes en train de payer les pots cassés par vos (nos) compatriotes ou similaires...
Répondre
******
Des commentaires
a posté le 25-09-2025 à 10:06

Des commentaires nauséabonds,
La politique française en est pour beaucoup. La ghettoïsation utilisée par la France. La France avait laissé faire les frères musulmans devant nos yeux, ils avaient un programme pour eux sûrement, (les salons des islamistes le bourget par ex.) On leur donnaient l'autorisation, ils avaient fait le lavage de x personnes,
Ils avaient organisé les "khrouj" pour propager l'islamisme. ( des gens venus d'ailleurs dans les ghettos)
Un livre il faudrait pour décrire l'évolution ça avait commencé les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis témoin

Après vous mettez tout le monde le même sac.
Jamais, amais au grand jamais on parle des gens biens.
Ils nous diabolisent tous,
Diviser pour mieux régner.
Propager la peur et la haine entre les gens telle est leur politique.
C'est surtout le rôle de BFM, CNEWS,.... l'état ne relève même pas pour stopper ces médias de la haine.
Répondre
ali
@*****
a posté le à 18:43
Vous n'arrêtez pas de parler de ghettoisation des immigrés en France.Vous pensez sincèrement que les immigrés peuvent s'intégrer culturellement pour pouvoir cohabiter avec les français.?Les tunisiens n'ont aucune notion de citoyenneté et jette n'importe quoi dans les rues, font des ramdam lors des mariages'?'.etc.La saleté dans les rues en Tunisie et celle des quartiers de Barbès en sont les preuves.De plus vous pensez que les immigres tunisiens ne sont pas ghettoises en Tunisie pour le réclamer en France
Répondre
Larry
CNEWS n'est pas la cause....
a posté le à 10:41
Mais la conséquence !...
(et réfléchissez pourquoi)
Répondre
*****
Larry
a posté le à 11:20
vous ne seriez pas le petit ami de Pascal Praud par hasard ? ça ne m'étonne pas
Répondre
******
Et bien voyons
a posté le à 11:01

Bien voyons, bien voyons, monsieur Larry hahahahahaha
Bien sûr, Bien sûr
J'ai vu l'évolution devant mes propres yeux. Personne ne m'avait raconté.
On laisse faire, trop de laxisme en France et après on met tout le monde dans le même sac. C'est inconcevable, de laisser des médias méprisant de cette façon envers des communautés majorité travailleurs.
Répondre
Larrh
@*****
a posté le à 12:35
Un constat :
Vous n'êtes pas capable de réfléchir au pourquoi des choses car cela se confirme par vos commentaires de niais....
Bon vent !...
Répondre
Gg
Les commentaires
a posté le 25-09-2025 à 09:46
A la lecture des commentaires je me dis qu'il faut peu de chose pour ca marche.
Peut être devrait on davantage parler de ce qui va bien, plutôt que ressasser ce qui va mal.
Et nos dirigeants nationaux et européens devraient régler les problèmes, sans tabous ni idéologies, au lieu de les cacher sous le tapis...
Répondre
le financier
tant de haine en europe
a posté le 25-09-2025 à 09:44
tant de haine en europe , parceque l islam supporte de vrai valeur humaine et les mosqu2es se remplissent et les conversions se font tous les jours .

Il y a des raisons que vous refusez de voir ou plutot incapable de voir par votre islamophobie
Répondre
ali
@le financier
a posté le à 16:41
Depuis que j'étais gamin on me répétais que les européens se convertissaient à tours de bras à l'Islam.Ce n'est que mensonge.Les européens sont de plus en plus éloignés des dogmes religieux et leur civilisation est à l'antipode de l'islam.Je dirai même que l'islamophobie est à son comble tellement les francais et les européens en general ont peur de l'islam.Et puis qu'est ce qui peut attirer les européens vers l'islam alors que la civilisation islamique de nos jours est au raz des pâquerettes.Quand un peuple voit ce que les musulmans véhiculent comme terrorisme et extremisme il développe plutôt une aversion pour l'islam.Quand un européen voit que des millions de musulmans traversent pour venir vivre chez lui il ne peut qu'éprouver du dédain pour la religion de ces immigrants
Répondre
Larry
Ne pas oubler...
a posté le à 10:43
Les 600 000 à 700 000 musulmans qui quittent l'islam chaque année.... avant de nous parler de conversions
Répondre
Gg
@ financier
a posté le à 10:40
Quelles valeurs humaines seraient spécifiques a l'islam?

Au sujet des conversions, je rigole parce que l'Eglise catholique assiste à une recrudescence des baptêmes sans précédent !
Répondre
Momo
et c normal
a posté le 25-09-2025 à 09:31
et que font bcp de musulmans tous les jours on les voit dans les rues de paris Bruxelles Londres...un comportement de voyous, les incivilités voire les attaques en tout genre et bien sûr le voile du côté des femmes...comment voulez-vous qu'ils soient respectés
Répondre
Tgm
Commencez...
a posté le 25-09-2025 à 07:57
La Tunisie devrait surtt se préoccuper du comportement de certains tunisiens en France
Venez faire un tour à côté dexla gare SNCF a cannes ....et vous verrez... pourquoi ya une montée en flèche de l'islamophobie
Répondre
Gg
Quelques chiffres
a posté le 25-09-2025 à 07:30
Les chiffres de l'immigration pour la seule France, en 2024 viennent de tomber:
> 1er visa (donc hors renouvellements): 343.024
> Visa de "talents" (personnes ayant un profil recherché): 55.678
> Admissions exceptionnelles (réfugiés par exemple): 31.865

Total: 430.567

Ces chiffres n'incluent pas les clandestins, par définition impossibles à quantifier.

Alors, si les arrivants ne mettent pas de la bonne volonté pour s'intégrer dans la société, comment veut on que ca marche?
Comment la France pourrait elle offrir le logement, la subsistance, la santé... aux 350.00 qui arrivent chaque année, et aux clandestins?
C'est mathématiquement, économiquement impossible.
Si les dirigeants nationaux et européens continuent de nier le problème ce sera la révolte générale ou l'effondrement des économies.
Répondre
Bounegucha
L'endoctrinnent du national zarabe
a posté le 25-09-2025 à 02:01
On ne rate pas une occasion pour rafraîchir l'endoctrinement de cet arabisme et islamisme imposé aux Tunisiens quitte à nous faire passer et nous faire sentir comme des victimes de cet Occident qu'on doit voir, et obligatoirement dénigrer comme un oppresseur.
Répondre
Houcine
Comprendre.
a posté le 25-09-2025 à 00:03
L'islamophobie ou la phobie de l'Islam n'est pas affaire nouvelle dans le paysqge chrétien.
Comme la judéphobie ou encore la xénophobie qui serait la notion convenable pour rendre compte de ce tropisme occidental.
L'Occident domine le monde depuis 5 siècles au moins, a répandu et s'est répandu en "civilisation" normative façonnant le monde selon ses intérêts et si possible le reduire à n'être qu'une copie .....
Ainsi, lorsqu'on advient à ce stade, modèle de référence et schème de conduite et de pensée, tout ce qui n'y entre pas est réputé négatif, inadapté et dangereux dans une gradation de nuancier chromatique au sens extensif de la métaphore.
Le Blanc est la reference, le citoyen d'une civilisation, où l'Autre figure l'antonyme, l'opposé, le contraire...sauf à se couler dans la "couleur" pour gagner la dignité de la Blanchéité...et en dignité.
C'est un philosoohe formé dans et par ce monde qui inventa ce concept.
Par exemple, selon cette norme, est blanc qui s'y conforme, érige en savoir-vivre ses codes et manières d'être, d'où il est permis de désigner "Non-Blanc" tout individu ou tout groupe hétérogène.
La mise à l'écart, la relégation dans un autre espace, les Banlieues éloignées de tout et de tout dépourvues, ou mis au ban et dans des positions de subordination.....même le plus compétent.....
Voici quelques éléments de ce qui forme le terreau où poussent et croissent toutes les saloperies ineptes qui font croire aux imbéciles à une forle d'élection....
'?a doit consonner avec des mots et des faits actuels.
Pour ma part, j'ai le plus grand mépris pour cette farine que j'ai l'honneur de ne point compter de mes relations.
Il ne faut pas transiger avec la saloperie, maladie grave qui s'épanouit chez certaine racaille dont on devine les motivations et les racines du mal qui la ronge.
Répondre
ali
@Houcine
a posté le à 16:45
Vous présentez l'islamophobie comme un délit.On est libre d'être islamophobie,judeophobe ou chritinophobe.
Répondre
ZyWoW
l'Europe fait bien son travail .
a posté le 24-09-2025 à 23:02
Personnellement, je suis tunisien d'origine,
je les encourage de nous débarrasser des détritus islamistes et musulmane de toutes l'Europe qui nous intoxique a vie.
Répondre
Gg
Antinomie explicite
a posté le 24-09-2025 à 22:26
"ce rendez-vous ne se limite pas au suivi des affaires des communautés musulmanes, mais s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir du vivre-ensemble".
Cette phrase est profondément contradictoire.
Parce que si vous voulez réellement "vivre ensemble", il ne saurait être question de "communautés musulmanes ", et encore moins d'un suivi particulier des communautés musulmanes.
Sans même relever que pour vous, ces communautés se distinguent des autres par leur religion.
Décidément, si on vous suit, il est évident que nous ne pouvons pas vivre ensemble.
En même temps, et heureusement, la plupart des immigrés ne veulent pas faire communauté à part. Ils sont intégrés, ils font pleinement partie de la société, alors on ne les voit pas.
Ma femme par exemple est souvent sollicitée par des groupes de tunisiens proches du consulat. Pour des fêtes, des anniversaires et autres occasions.
Elle répond que cela ne l'intéresse pas, parce qu'elle vit en France.
Et voyez vous, c'est elle qui sait ce que "vivre ensemble" signifie!
Répondre
Didon
J'ai honte d'être musulmane
a posté le 24-09-2025 à 22:02
en raison d'une bonne partie des musulmans qui sont à vomir.
Ils sont irrespectueux des valeurs européennes, délinquants, et poseurs de bombes.
Ils veulent imposer leur hijab, version frères musulmans, partout, ils sont très mal éduqués et ont un comportement de conquérant...

Comment voulez-vous que cela n'alimente pas le racisme.

On donné le bâton pour se faire battre.

Vous voyez comment les musulmans vivent dans leur pays ? Et beh, ils veulent reproduire la même chose en Europe.
Niet !

Malheureusement, cette très mauvaise image touche aussi les musulmans intégrés et respectueux de leur pays d'accueil.


Répondre
Gg
@ Didon
a posté le à 09:37
Ah non Madame, n'ayez pas honte!
La majorité des musulmans de France -ou en France- ont bien adopté la culture nouvelle et on fait leur synthèse. Comme ils ne font rien de mal, on ne les voit pas et on n'en parle pas.
Le problème vient de ceux qui refusent la cultute d'accueil. Ou pire, ils sont nés en France mais haïssent la France.
Ce sont eux qui sont agressifs, violents, inadaptés. Et on ne parle que d'eux et de leurs délits et crimes!
Vous le dites très bien: "Malheureusement, cette très mauvaise image touche aussi les musulmans intégrés et respectueux de leur pays d'accueil."
Je vous douhaite tout le bonheur possible !

Répondre
Aladin
Mieux vaut éduquer et enseigner un islam respectueux des autres religions que dénoncer l'islamophobie
a posté le 24-09-2025 à 21:38
Dont les seuls responsables ce sont les musulmans eux mêmes en raison de leur comportement exécrable : non respect de la culture et les lois des pays d'accueil, délinquance, ...et attentats au nom de l'islam.
Répondre
Bribeche
Non
a posté le 24-09-2025 à 20:08
Commençons par accepter le retour de tous les migrants tunisiens qui posent problèmes en Europe pour les enfermer à Tataouine et vous verrez que nous serons mieux acceptés '?' il y a un effet pour chaque cause et en l'occurrence la cause c'est nos racailles en Europe !
Répondre
HatemC
Islamophobie : cause et effet
a posté le 24-09-2025 à 19:54
L'islam est une religion austère dans la négation du plaisir, ce qui fait que le monde arabo musulman soit malade ...
Le Coran est un livre clos sur lui même sans relation avec le réel
L'arabo musulman est malade aussi des échecs à travers les siècles ..colonisation, décolonisation échec économique politique sociale ....

L'arabo musulman reste responsable aussi de l'image que lui renvoie l'occident ...
Image d'un monde arriéré, d'états dictatoriaux, sans libertés de pensées ou d'expression et pour alourdir la mule il est responsable de l'image négative qu'il renvoi au reste du monde de sa religion et n'essaie pas de la corriger.

Toutefois on ne nait pas islamophobe on le devient, la peur et la haine se nourrissent de l'image projetée et cela faut reconnaitre que l'islam sert de repoussoir dans le monde occidental et même chez les musulmans pour 2 raisons
- D'une part, parce que les musulmans offrent une image désastreuse de cette religion ...
- et d'autre part parce qu'ils ne font rien pour la corriger ...
Le racisme est alimenté par NOS comportements, l'islamophobie aussi,

L'islam n'est pas intrinsèquement un repoussoir, mais il le devient quand ses fidèles - ou une partie d'entre eux - projettent une image fermée, agressive ou rétrograde.

Tant que les sociétés musulmanes ne feront pas leur propre aggiornamento (réforme intellectuelle et spirituelle adaptée au monde moderne), l'islamophobie trouvera toujours du carburant.
Répondre
Tanit
@ HatemC, il n'y a pas de fumée sans feu
a posté le à 21:17
J'adhère totalement à ton commentaire.
j'ajoute que les attentats au nom de l'islam laissent aussi des traces.
Répondre
Gg
Posez vous la question...
a posté le 24-09-2025 à 18:55
...de savoir pourquoi seule la religion musulmane suscite un rejet croissant?
Poser la question c'est y répondre!
Répondre
Larry
Réponses !...
a posté le 24-09-2025 à 18:41
Vous les aurez sur CNEWS...
Répondre
