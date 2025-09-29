LUnion européenne remet deux embarcations de recherche et de sauvetage à la marine tunisienne

La marine nationale tunisienne a réceptionné, ce mercredi 24 septembre 2025, deux embarcations spécialisées dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Cette dotation, financée par l’Union européenne, vise à renforcer les capacités de la Tunisie en matière de protection et de secours en mer, tout en améliorant la sécurité et la gestion des frontières maritimes.

Selon la délégation de l’Union européenne en Tunisie, ces équipements contribueront également à la lutte contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains actifs dans la région.





Chaque embarcation est estimée à une valeur de quatre millions d’euros. Leur remise s’inscrit dans le cadre du projet « Soutien aux opérations de recherche et de sauvetage en mer en Tunisie », financé par l’UE et mis en œuvre par CIVIPOL, avec l’appui technique de plusieurs partenaires européens.

S.H



