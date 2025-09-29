alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:24
SUR LE FIL
États-Unis, Israël, Italie, Tunisie : quand lapparence cache la nuance
24/09/2025 | 16:56
3 min
0 Commentaire(s)
États-Unis, Israël, Italie, Tunisie : quand lapparence cache la nuance
Lecture Zen

 

Une publication largement partagée sur Facebook prétend que les États-Unis, Israël, la Tunisie et l'Italie ont tous refusé la solution à deux États, créant une confusion et omettant des nuances cruciales. Ceci est trompeur. Bien que leurs votes ou positions publiques puissent sembler similaires, les motivations derrière ces décisions sont radicalement différentes.

 

 

Pour les États-Unis et Israël, leur position est un rejet direct. Les États-Unis, traditionnellement le principal allié d'Israël, estiment qu'un État palestinien doit être le fruit de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, et non d'une reconnaissance internationale sans cet accord. Ils ont d'ailleurs utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution demandant l'adhésion de la Palestine comme membre à part entière. Le gouvernement israélien, et plus particulièrement la coalition de Benjamin Netanyahu, s'oppose à la création d'un État palestinien souverain et a accéléré l'expansion des colonies.

 

 

Pour l’Italie, sa position est un soutien théorique à la solution à deux États, mais une réticence à agir de manière unilatérale. Rome a publiquement affirmé son soutien à la création d'un État palestinien, avec Jérusalem-Est pour capitale. Cependant, l'Italie, comme d'autres nations européennes, a préféré attendre un processus de paix négocié plutôt que de procéder à une reconnaissance unilatérale. Son inaction ne signifie donc pas un rejet de la solution, mais plutôt un désaccord sur la manière de la mettre en œuvre.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré mardi 23 septembre 2025 que l'Italie ne reconnaîtra l'État palestinien qu'à deux conditions : la libération de tous les otages israéliens et l'exclusion du Hamas de tout futur rôle gouvernemental. "Je ne suis pas contre la reconnaissance de la Palestine, mais nous devons nous fixer les bonnes priorités", a-t-elle expliqué aux journalistes, ajoutant que son gouvernement présenterait une motion sur ce sujet au Parlement.

 

Pour la Tunisie, le sujet est le plus complexe et le plus nuancé. Elle ne refuse pas un État palestinien, bien au contraire. Son abstention lors de certains votes ne reflète pas une opposition à l'État de Palestine, mais plutôt un rejet de toute normalisation avec Israël. La Tunisie refuse de reconnaître l'existence même de l'État d'Israël. Voter en faveur d'une résolution qui, même en créant un État palestinien, se base sur le principe de deux États (Israël et Palestine), serait interprété en Tunisie comme une reconnaissance implicite d'Israël.

 

  

La Tunisie soutient un État palestinien sur tout le territoire de la Palestine, refusant le concept de deux États tel que défini par la communauté internationale.

 

  

Pour rappel, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 12 septembre 2025 une déclaration commune, préparée par la France et l'Arabie saoudite, visant à relancer la solution à deux États. Le texte a été approuvé par 142 pays, avec seulement 10 voix contre (dont celles d'Israël et des États-Unis) et 12 abstentions.

 

R.A.

24/09/2025 | 16:56
3 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (2)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
ourwa
Le mirage redondant de KS...
a posté le 25-09-2025 à 19:08
" La Tunisie soutient un '?tat palestinien sur tout le territoire de la Palestine, refusant le concept de deux '?tats tel que défini par la communauté internationale." sic ; c'est logique, selon la position ferme de KS à ce sujet ( cf ses déclarations); une stratégie géopolitique qui nous rappelle, en quelque sorte, dans un contexte historique différent, celle d'un certain Salah ben Youssef, islamo-fasciste formé à la Zitouna, lors de la lutte de Bourguiba pour l'Indépendance; Ben Salah, aligné sur la position d'Abd-Ennasser, refusait catégoriquement la politique des étapes de Bourguiba, il exigeait l'Indépendance totale de la Tunisie, c'était avant 1954, année de la déclaration de l'autonomie interne de la Tunisie. On connait la suite... Qu'est-ce à dire, KS serait-il un youssefiste masqué dans le contexte actuel du génocide israélien des Palestiniens, tant à Gaza qu'en Cisjordanie par israel? Nullement, pensons-nous, mais une tentative géostratégique régionale et internationale de sa part: exiger de sa part le TOUT en escomptant en obtenir une partie...comme s'il avait la haute main sur la géopolitique mondiale dans une conjoncture globale explosive qui semble échapper inexorablement à un certain Trump... Les vieux os de Bourguiba doivent cliqueter d'indignation actuellement... Soyons sérieux; qui, parmi les '?tats arabes, normalisateurs déclarés ou non, iraient exiger, à l'instar de KS, la libération totale de toute la Palestine de la présence sioniste, coloniale et génocidaire? L'arabie s?- ça fait longtemps qu'elle couche avec Tel-Aviv, tout comme le Qatar, tout comme le Maroc de Med VI, son père et son grand-père... Géopolitique de l'esbroufe...et/ou décalage total de l'?tat tunisien actuel par rapport à une situation politique mondiale qui dépasse largement ses taux d'influence économique, financière, technologique, militaire moins que modestes...
Répondre
citoyen
La Tunisie et ....
a posté le 24-09-2025 à 20:31
La Tunisie, L'Iran, L'Irak et Le Yemen ont refusé la solution a deux états se justifiant de reconnaitre une état sioniste. En effet, les quatre pays sont les seuls pays qui reconnaissent pas à ce jour Israel.
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis