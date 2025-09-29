alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Éducation : les enseignants du primaire annoncent une grève nationale le 7 octobre
Éducation : les enseignants du primaire annoncent une grève nationale le 7 octobre
Le ministère de l’Éducation, a reçu une notification officielle de grève émanant de la commission administrative sectorielle de l’enseignement primaire, réunie en août 2025.

Selon ce communiqué, les enseignants du primaire observeront une grève générale et sectorielle le mardi 7 octobre 2025, affectant l’ensemble des écoles primaires du pays. Cette décision intervient après l’absence de réponse de la part du ministère aux revendications du secteur, listées dans le document professionnel adressé aux autorités compétentes.

Les syndicats des enseignants n’ont eu de cesse de tirer la sonnette d’alarme sur la détérioration des conditions dans les écoles et sur la situation des enseignants, appelant à des réformes urgentes qui peinent à se concrétiser.

 

R.B.H

SAM53
L'UGTT COMMENCE BIEN L'ANNEE SCOLAIRE
a posté le 24-09-2025 à 17:06
Chaque année la même rengaine les mêmes chantages et surtout après des vacances estivales .Bravo pour les consciences professionnelles et'les clous dans les murs'
