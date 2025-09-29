alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Le PDL annonce une manifestation de soutien à Abir Moussi le 5 octobre
24/09/2025 | 15:47
Le PDL annonce une manifestation de soutien à Abir Moussi le 5 octobre
Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé, mercredi 24 septembre 2025, l’organisation d’une manifestation de soutien à sa présidente Abir Moussi, arrêtée depuis octobre 2023.
La mobilisation est prévue pour le dimanche 5 octobre prochain devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple à Tunis, selon ce qu’a déclaré Thameur Saâd, membre du bureau politique du parti, lors d’une conférence de presse tenue au siège du PDL dans la capitale.

Thameur Saâd a affirmé que cette action vise à « mettre tout le monde face à ses responsabilités », rappelant que « l’expression d’une opinion ne doit pas être sanctionnée par une privation de liberté ». Il a ajouté que l’application de la loi dans le cas de Mme Moussi devrait signifier « qu’elle soit aujourd’hui auprès de sa famille, proche et élargie ».

 

Abordant la situation politique du pays, le responsable du PDL a estimé que les Tunisiens ne connaissent toujours pas la nature des relations entre le Parlement, les conseils locaux et régionaux, alors que ces structures ont été mises en place depuis plusieurs mois.
Il a également dénoncé l’absence d’annonce claire de la part du gouvernement concernant son programme de travail, ainsi que l’absence de dialogue sérieux avec les députés. Selon lui, cette situation place l’exécutif à l’abri de tout contrôle parlementaire.

Dans le même cadre, Thamer Saad a jugé qu’il était temps de lancer une réforme profonde des institutions de l’État sur la base d’études et de plans clairs.

 

Pour rappel, Abir Moussi est en détention depuis octobre 2023. Elle avait été arrêtée alors qu’elle se trouvait devant le palais de Carthage avec un huissier de justice, dans le but de déposer un recours administratif. Elle fait l’objet de plusieurs poursuites, mais aucune condamnation à de la prison ferme n’a été prononcée à ce jour.

Le 6 mars 2025, la chambre des mises en accusation près de la cour d’appel de Tunis a confirmé l’ordonnance de non-lieu dans une des affaires la visant, liée à la violation de décisions émanant de l’autorité publique.

Le 24 février 2025, elle a été condamnée à une amende de 500 dinars pour atteinte à autrui via les réseaux sociaux et diffamation, dans une affaire découlant d’une plainte déposée par une organisation de lutte contre l’extrémisme. Dans ce dossier, elle comparaissait en liberté.

La chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné, lundi 5 août 2024, la présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi, à deux ans de prison, conformément aux dispositions du décret 54.

 

R.B.H

Santé fragilisée mais « moral dacier » : Nafaâ Laribi alerte sur létat dAbir Moussi Le PDL manifeste pour la libération dAbir Moussi et des prisonnières dopinion Le PDL alerte lUnicef et ONU Femmes sur la détention arbitraire dAbir Moussi
