lundi 29 septembre 2025
Omerta autour de la Loi de finances
Par Marouen Achouri
24/09/2025 | 16:00
4 min
On en parle beaucoup mais on n’en sait rien. Le projet de Loi de finances 2026 a fait l’objet d’un conseil ministériel hier. Cette réunion a été résumée dans un long communiqué qui n’est autre qu’une succession de slogans creux qui ont jalonné toutes les lois de finances depuis des années. L’absence de chiffres et de projections claires est péniblement cachée par des déclarations d’intention du genre « l’encouragement à la transition énergétique et au numérique » ou encore « le renforcement des ressources propres de l’État pour réduire la dépendance à l’endettement ». Comment ? Par quel mécanisme ? Les impôts vont-ils augmenter en 2026 ou pas ? Autant de questions qui restent en suspens.

 

Un projet en fumée : slogans sans chiffres

Le paradoxe devient clair lorsqu’on compare le comportement du gouvernement avec le discours du président de la République, Kaïs Saïed. Quand le chef de l’État appelle à des solutions innovantes et à sortir des cadres traditionnels, le gouvernement reste figé dans les déclarations d’intention. Combien de fois avons-nous lu dans les communiqués et même dans les projets de loi les phrases concernant « l’intégration progressive du commerce parallèle » ou la « stimulation de l’investissement public et privé » ?

Quand le président évoque le rôle des chambres parlementaires et la nécessité qu’elles endossent les lois au nom du peuple tunisien, d’où elles tirent leur légitimité, le gouvernement snobe les élus. Ces derniers n’ont reçu le document contenant les hypothèses et les grandes orientations de la Loi de finances 2026 qu’après avoir menacé de ne pas discuter le projet. Le document aurait dû être envoyé depuis juillet, mais cela n’a été fait qu’à la mi-septembre.

Cerise sur le gâteau : selon certains députés, le document en question ne contiendrait même pas le taux de croissance projeté pour 2026, ni même le montant total du budget de l’État pour 2026. Donc, le gouvernement ne fait qu’affermir le sentiment des députés selon lequel on cherche à les mettre à l’écart du processus et qu’on les pousse à voter la Loi sous pression.

 

Des députés snobés, des partenaires écartés

Mais les députés sont loin d’être les seuls exclus de l’élaboration et de la réflexion autour de la Loi de finances 2026. Le projet de Loi de finances 2026 se concocte derrière les portes closes du ministère des Finances.

Le dialogue est totalement rompu avec une UGTT centrée sur ses problèmes internes et qui peine à gérer les dissensions en son sein. Inutile d’évoquer l’Utica, la centrale patronale, qui passe sans doute par la pire période de son existence.

L’Utica souffre d’une crise de légitimité et est complètement amorphe depuis des années maintenant. Autrefois puissante, l’organisation des patrons n’arrive même plus à les défendre et se contente d’obéir sagement aux desiderata du pouvoir en faisant attention à faire le moins de vagues possible.

L’autre centrale patronale, la Conect, n’a pas de problèmes internes mais le gouvernement ne juge pas utile de collecter les avis et les propositions des principaux acteurs de l’économie. Tout cela sans parler de l’Utap et d’autres acteurs. Tous sont mis sur la touche et attendent de voir ce que leur réserve le projet de Loi de finances 2026, sans aucun pouvoir d’influence sur son élaboration.

 

Mystère fiscal et incertitudes économiques

Par conséquent, l’ensemble des acteurs économiques du pays sont dans l’expectative et essaient de deviner, chacun avec ses propres moyens, à quelle sauce il sera mangé. Par exemple, l’imposition d’un taux de TVA de 19% sur le bâtiment a eu un impact évident sur les prix des maisons et appartements neufs proposés à la vente.

Sachant que le contexte international est défavorable, que le prix des intrants augmente, que les financements bancaires se resserrent et que le gouvernement dit opter pour une politique qui facilite l’accès à la propriété, peut-on espérer une révision de cette disposition ? Mystère et boule de gomme. Comment va évoluer la pression fiscale globale que subissent les entreprises et les PME en Tunisie depuis des années ? Va-t-elle se stabiliser, augmenter ou baisser ? Personne ne peut le savoir pour l’instant.

Comment l’État compte-t-il, réellement et dans la pratique, loin des discours et des slogans, mettre un terme à la nuisance du marché parallèle qui sabote, depuis des années, le marché réglementaire ? L’État est-il prêt à supporter le coût social d’une telle démarche ? Aucune idée. L’État va-t-il, encore une fois, avoir recours à un financement direct provenant de la Banque centrale de Tunisie ? Si oui, à quelle hauteur ? Et comment les financements précédents ont-ils été utilisés, outre le fait d’honorer nos engagements ? Nada. L’État social est une belle idée et un magnifique slogan, mais qui va payer ? Personne ne le sait.

 

Pour un pays qui espère relancer l’investissement privé, réaliser une croissance et « garantir un climat favorable à l’investissement, stimuler la création de richesse et préserver le pouvoir d’achat », comme le proclame le communiqué de la primature, la moindre des choses est d’avoir un minimum de visibilité. À fin septembre, le mystère entoure la Loi de finances qui sera appliquée à partir du 1er janvier prochain. Avec toute l’incertitude qui existe déjà, nous aurions pu faire l’économie d’une autre surprise.

