lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:22
24/09/2025 | 13:12
Viande rouge : des prix « irréalistes » jusquà 60 dinars, limportation comme seul recours
Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a tiré la sonnette d’alarme, mercredi 24 septembre 2025, sur l’explosion des prix de la viande rouge. Intervenant sur les ondes d’Express FM, il a indiqué que le prix du kilo de viande rouge atteignait actuellement 55 dinars dans les zones de production et 60 dinars à Bizerte.
Il a qualifié ces tarifs d’« excessifs » et « irréalistes » — et a averti qu’une nouvelle hausse n’était pas à exclure dans les prochaines semaines.

M. Amiri a dénoncé, par ailleurs, les « fausses informations » circulant au sujet de la disponibilité de la production nationale. Selon lui, le marché tunisien ne peut aujourd’hui répondre à la demande par la seule production locale.

Dans ce contexte, il a appelé les bouchers à se tourner vers la Société Ellouhoum pour s’approvisionner en viande importée de Roumanie, dont le prix est fixé à 38,900 dinars le kilo, avec, souligne-t-il, une qualité « excellente ».

Le président de la Chambre des bouchers a insisté : « Le seul choix réaliste pour le moment est l’importation, afin de répondre à la demande et de réguler les prix sur le marché. »

S’agissant du bœuf, il a précisé que le kilo s’élevait à 45 dinars. Une hausse expliquée par l’arrêt, durant deux semaines, des importations de viande bovine réfrigérée, suite à l’expiration du contrat de la société importatrice. Cette rupture d’approvisionnement a directement pesé sur les prix, a-t-il affirmé.

 

R.B.H

24/09/2025 | 13:12
Alya
Oui j ai payé 60 dt le kg
a posté le 24-09-2025 à 18:23
C était il y a 10 jours . Depuis , je n achète plus que du poulet. Nous n avons plus le choix
ali
@Alya
a posté le à 22:28
pathétique.
Ahmed
Cannibale
a posté le 24-09-2025 à 17:44
Bientôt nous serons des citoyens végétariens ou cannibales vu que la viande rouge est devenu un produit de luxe et hors de portée.
Hassine
Et la Ste Ellouhoum
a posté le 24-09-2025 à 16:46
Combien elle importe pour solliciter les boucher d'y s'approvisionner
A ma connaissance cette dernière importe 40 t par semaine
Aym
Je mange presque plus la viande!
a posté le 24-09-2025 à 14:41
Merci les genies!
Avant 2011 été 12DT
Durant la 10ans noirs 16DT
Mais alors là après 2022 60DT!

Puis il nous parle encore des monopoles! Visiblement les monopole ont évolué beaucoup plus que durans les blacks 10ans!

Le coupable dans cette gestion
Tunisino
Importation!
a posté le 24-09-2025 à 14:06
Importer en dinar ou en devise? Au lieu d'agir sur les causes, on agit sur les effets!
