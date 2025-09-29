Viande rouge : des prix « irréalistes » jusquà 60 dinars, limportation comme seul recours

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a tiré la sonnette d’alarme, mercredi 24 septembre 2025, sur l’explosion des prix de la viande rouge. Intervenant sur les ondes d’Express FM, il a indiqué que le prix du kilo de viande rouge atteignait actuellement 55 dinars dans les zones de production et 60 dinars à Bizerte.

Il a qualifié ces tarifs d’« excessifs » et « irréalistes » — et a averti qu’une nouvelle hausse n’était pas à exclure dans les prochaines semaines.

M. Amiri a dénoncé, par ailleurs, les « fausses informations » circulant au sujet de la disponibilité de la production nationale. Selon lui, le marché tunisien ne peut aujourd’hui répondre à la demande par la seule production locale.

Dans ce contexte, il a appelé les bouchers à se tourner vers la Société Ellouhoum pour s’approvisionner en viande importée de Roumanie, dont le prix est fixé à 38,900 dinars le kilo, avec, souligne-t-il, une qualité « excellente ».

Le président de la Chambre des bouchers a insisté : « Le seul choix réaliste pour le moment est l’importation, afin de répondre à la demande et de réguler les prix sur le marché. »

S’agissant du bœuf, il a précisé que le kilo s’élevait à 45 dinars. Une hausse expliquée par l’arrêt, durant deux semaines, des importations de viande bovine réfrigérée, suite à l’expiration du contrat de la société importatrice. Cette rupture d’approvisionnement a directement pesé sur les prix, a-t-il affirmé.

R.B.H