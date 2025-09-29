Viande rouge : des prix « irréalistes » jusquà 60 dinars, limportation comme seul recours

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a tiré la sonnette d’alarme, mercredi 24 septembre 2025, sur l’explosion des prix de la viande rouge. Intervenant sur les ondes d’Express FM, il a indiqué que le prix du kilo de viande rouge atteignait actuellement 55 dinars dans les zones de production et 60 dinars à Bizerte.
Il a qualifié ces tarifs d’« excessifs » et « irréalistes » — et a averti qu’une nouvelle hausse n’était pas à exclure dans les prochaines semaines.
M. Amiri a dénoncé, par ailleurs, les « fausses informations » circulant au sujet de la disponibilité de la production nationale. Selon lui, le marché tunisien ne peut aujourd’hui répondre à la demande par la seule production locale.
Dans ce contexte, il a appelé les bouchers à se tourner vers la Société Ellouhoum pour s’approvisionner en viande importée de Roumanie, dont le prix est fixé à 38,900 dinars le kilo, avec, souligne-t-il, une qualité « excellente ».
Le président de la Chambre des bouchers a insisté : « Le seul choix réaliste pour le moment est l’importation, afin de répondre à la demande et de réguler les prix sur le marché. »
S’agissant du bœuf, il a précisé que le kilo s’élevait à 45 dinars. Une hausse expliquée par l’arrêt, durant deux semaines, des importations de viande bovine réfrigérée, suite à l’expiration du contrat de la société importatrice. Cette rupture d’approvisionnement a directement pesé sur les prix, a-t-il affirmé.
R.B.H
A ma connaissance cette dernière importe 40 t par semaine
Avant 2011 été 12DT
Durant la 10ans noirs 16DT
Mais alors là après 2022 60DT!
Puis il nous parle encore des monopoles! Visiblement les monopole ont évolué beaucoup plus que durans les blacks 10ans!
Le coupable dans cette gestion