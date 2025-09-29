Giorgia Meloni, entre rhétorique israélienne et amitié tunisienne

À New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a annoncé que sa majorité présentera une motion en faveur de la reconnaissance de l’État palestinien. Une annonce qui, à première vue, aurait pu apparaître comme un geste d’ouverture. Mais très vite, les conditions posées par la dirigeante italienne ont éclipsé l’effet recherché : la reconnaissance ne viendra qu’après la libération des otages et l’exclusion du Hamas de Gaza.
Les positions de Giorgia Meloni sur le dossier sont connues. Elle estime qu’une reconnaissance, sans État palestinien pleinement souverain, serait vide de sens et ne profiterait pas réellement au peuple palestinien. Elle répète également que « la principale pression doit être exercée sur le Hamas et non sur IIsraël », présenté comme l’obstacle unique à la fin de la guerre.
En Tunisie, ces déclarations ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Si elles n’ont surpris personne par leur contenu, c’est surtout leur décalage avec la proximité affichée de Giorgia Meloni avec Carthage qui a nourri les commentaires. Alors que la position tunisienne reste claire inchangée – reconnaissance de l’État palestinien avec Al Qods pour capitale et refus de toute normalisation avec Israël – voir la dirigeante italienne reprendre presque mot pour mot la rhétorique israélienne a suscité sarcasmes et moqueries.
Les internautes tunisiens ont ironisé sur cette « amitié méditerranéenne embarrassante » entre Giorgia Meloni et le président de la République Kaïs Saïed, rappelant que Rome cherche à renforcer ses liens politiques et économiques avec Tunis dans le seul but affiché et proclamé de réduire la pression migratoire sur ses côtes.
La contradiction entre cette proximité assumée et un discours qui penche ostensiblement du côté de l’occupant israélien n’a pas échappé aux observateurs. En Tunisie, cette ambivalence nourrit davantage la satire qu’elle ne renforce la crédibilité d’une partenaire européenne déjà scrutée avec méfiance.
M.B.Z
Si elle demande l'exclusion du Hamas à Gaza il faut qu'elle demande qu'Israël existe sans les sionistes. Il faut être juste avec tout le monde peu importe la religion ou les origines.
Pauvre Meloni et autres sionistes!
Du côté tunisien stopper l'immigration clandestine vers les côtés Italiennes.
Il ne faut pas oublier les circonstances exactes de sa présidence du conseil Italien, issue de l'extrême droite. (autre fois la LIGUE du NORD)
Que KAIS SAÏED et Tebboune d'Alger fassent la plus grande attention et se munir de la plus grande vigilance par rapport à cette coopération et exiger des conditions. . . . En parallèle
Meloni joue le caméléon, duper les Nord ricains et satisfaire les Sionistes !
Ce n'est pas un hasard si l'italienne, l'Allemagne, les ricains soutiennent les extrémistes sionistes
Triste réalité
Heureusement que Mme Meloni est là pour rappeler les conditions préalables à la reconnaissance !
C'est aussi la position de Macron et d'autres encore...
La seule différence est que Mme Meloni veut que ces conditions soient respectées.
Elle est honnête et respecte ses concitoyens, elle.