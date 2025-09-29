Près de douze milliards de dinars générés par les TRE et le tourisme

Les recettes issues des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et du secteur touristique poursuivent leur progression, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).
Les revenus cumulés des transferts de la diaspora tunisienne ont ainsi enregistré une hausse de 8,15%, atteignant 6,28 milliards de dinars au 20 septembre 2025, contre 5,81 milliards de dinars à la même date en 2024.
Les recettes touristiques ont également progressé de 8,38%, passant de 5,58 milliards de dinars à 6,05 milliards de dinars sur la même période.
Ces deux sources combinées ont généré 12,33 milliards de dinars jusqu’à la date du 20 septembre 2025, contre 11,39 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 941,4 millions de dinars.
À titre de comparaison, à fin décembre 2024, les recettes combinées des TRE et du tourisme s’élevaient à 15,62 milliards de dinars, enregistrant une augmentation de plus d’un milliard de dinars par rapport à décembre 2023.
Ces chiffres confirment le rôle central de la diaspora et du tourisme dans le soutien des devises et de la balance des paiements tunisienne, dans un contexte économique toujours marqué par des tensions sur les finances publiques.
I.N.
Dubaï : 18 millions de touristes/an >>> 59,9 milliards '?'
Maroc : >14 millions/an. >>> 10,5 Mds '?' de recettes
Grèce : ~30 millions/an. >>> 21 Mds '?' de recettes
Tunisie : 4,3 millions >>> 2 Mds '?' de recettes
Dans les années 60-70, la Tunisie faisait figure de modèle touristique, plages, soleil, hospitalité, authenticité.
Aujourd'hui, les visiteurs repartent souvent déçus, accueil froid, infrastructures vieillissantes, propreté défaillante, insécurité ressentie'?'
Résultat glaçant au lieu d'être des ambassadeurs enthousiastes, ces touristes rentrent chez eux en donnant une mauvaise image du pays.
'? ce rythme, la Tunisie comptera bientôt ses touristes sur les doigts d'une main.
Des responsables qui paradent dans les forums, parlent de 'souveraineté économique'?' et de 'tourisme intelligent'?'?'
Mais en réalité, ils devraient avoir honte de recevoir des étrangers dans un pays :
- aux rues sales et mal entretenues,
- sans infrastructures modernes,
- avec des hôtels vieillissants, sans standards internationaux,
- les souk insalubres
- où le service et l'accueil sont souvent à mille lieues des attentes.
Comment prétendre attirer le monde alors que même le basiquement acceptable (propreté, sécurité, transport, confort) n'est pas assuré ?
Pendant ce temps, les voisins et concurrents investissent des milliards, modernisent et séduisent'?'
La Tunisie, au lieu d'avancer, continue de vendre un mirage jauni.
Quand des amis partent pour la Tunisie à leur retour je n'ose même pas leur demander s'ils ont passé de bonnes vacances, j'évite d'en parler ... nous en sommes à ce point les TRE
Si ces secteurs venaient à fléchir, l'économie tunisienne serait très vulnérable.
Les chiffres bruts de croissance (8,38% pour le tourisme, par exemple) peuvent sembler impressionnants, mais ils ne racontent pas toute l'histoire.
Les recettes touristiques peuvent augmenter sans que la qualité des services suive.
Si le pays se dégrade (infrastructure en mauvais état, propreté, etc.), cela peut affecter l'image à long terme et la fidélité des touristes.
Une croissance des recettes n'est pas synonyme de modernisation ou d'amélioration de l'infrastructure.
Les chiffres du texte soulignent une dépendance marquée envers la diaspora et le tourisme.
Pour être un pays à l'avant-garde, il faudrait diversifier les sources de devises.