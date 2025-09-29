Météo : orages, grêle et rafales à plus de 80 km/h dans plusieurs gouvernorats

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mercredi 24 septembre 2025, que des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses sont prévues dans plusieurs régions du pays.

Le bulletin de l'INM indique que la situation météorologique sera, dans l’après-midi, favorable au développement de ces cellules orageuses dans plusieurs gouvernorats.

Sfax, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Mahdia, ainsi que le nord de Gafsa et de Gabès sont les régions concernées par ce bulletin.

Les cumuls de pluie les plus élevés varieront entre 20 et 40 mm et pourront atteindre localement 50 mm, accompagnés de chute de grêle et d’éclairs.

Des vents forts souffleront temporairement à plus de 80 km/h lors de l’apparition des nuages orageux.

