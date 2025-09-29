alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:20
SUR LE FIL
Aram Belhadj alerte sur la portée inflationniste de lémission du nouveau billet de cinquante dinars
24/09/2025 | 10:14
2 min
0 Commentaire(s)
Aram Belhadj alerte sur la portée inflationniste de lémission du nouveau billet de cinquante dinars
Lecture Zen

L’économiste Aram Belhadj, docteur en sciences économiques et enseignant-chercheur à l’Université de Carthage, a réagi tard dans la soirée du mardi 23 septembre 2025 à l’annonce de la Banque centrale de Tunisie (BCT) concernant la mise en circulation d’un nouveau billet de banque tunisien de cinquante dinars (type 2022).

Dans un post publié sur sa page Facebook, M. Belhadj a livré une lecture critique de l’opération. Selon lui, « lorsque des billets de haute valeur faciale sont émis sans retrait des anciens billets, sans hausse significative du volume des transactions économiques et sans effort de communication de la part de l’autorité émettrice, l’explication la plus logique est l’accompagnement du rythme de la hausse des prix ».

Pour l’universitaire, cette démarche constitue un signal préoccupant : « un indice implicite supplémentaire de l’importance de l’inflation dans le pays », écrit-il, mettant ainsi en garde contre les dérives inflationnistes qui grèvent déjà le pouvoir d’achat des ménages et fragilisent la stabilité économique.

 

La BCT a précisé, dans sa note aux banques et à l’Office national des postes n°2025-142, émise le mardi 23 septembre 2025, que ce nouveau billet de cinquante dinars portait les mêmes motifs, caractéristiques et éléments de sécurité que le billet déjà en circulation, à l’exception de la date d’émission — désormais fixée au 25 juillet 2025 — et des signatures du gouverneur Fethi Zouhaier Nouri et du vice-gouverneur Mourad Abdessalem.

L’autorité monétaire a également indiqué que ce billet circulera concurremment avec les autres billets de même type actuellement en circulation, une précision qui, aux yeux de M. Belhadj, renforce l’interprétation d’une adaptation de la masse monétaire aux tensions inflationnistes.

Depuis plusieurs mois, l’inflation suit toutefois une tendance baissière, après avoir atteint un record à deux chiffres en février 2023, lorsque le taux avait grimpé à 10,4%. Selon les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS) le 5 septembre 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est établi à 5,2% en août, contre 5,3% en juillet et 5,4% en juin.

Rappelons que le premier rôle d’une banque centrale est d’assurer la stabilité des prix, c’est-à-dire de maîtriser l’inflation, ainsi que la stabilité financière du pays. Dans ce contexte, toute opération monétaire est scrutée par les économistes et les acteurs du marché.

 

I.N.

A lire également
La Banque centrale annonce de nouvelles spécificités pour le billet de cinquante dinars Aram Belhadj sonne lalerte sur la « planche à billets » tunisienne Aram Belhadj démonte lidée dune Tunisie « plateforme financière régionale »
24/09/2025 | 10:14
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (2)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
MB83
Com
a posté le 25-09-2025 à 09:00
Aram Belhaj toujours a côté de la plaque
Répondre
elfribo
C'est mieux..
a posté le 24-09-2025 à 14:39
C'est mieux que le Zimbabwé oú les billets de 1 milliard sont monnaie courante ( no pun intended)
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis