lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:20
Bourse de Tunis : résultats semestriels en hausse de 9,3% à 1,6 milliard de dinars
24/09/2025 | 09:38
Bourse de Tunis : résultats semestriels en hausse de 9,3% à 1,6 milliard de dinars
La Bourse de Tunis a publié, mardi 23 septembre 2025, son rapport sur les résultats semestriels des sociétés cotées au titre de la première moitié de l’année 2025. Globalement, les bénéfices cumulés des entreprises ayant publié leurs états financiers s’élèvent à 1,6 milliard de dinars, contre 1,46 milliard de dinars à la même période de 2024, soit une progression de 9,3%.

Sur les 62 sociétés cotées ayant publié leurs résultats :

  • 57 ont dégagé des bénéfices ;

  • cinq seulement ont affiché des pertes, contre sept sociétés déficitaires un an plus tôt ;

  • 34 sociétés ont vu leurs résultats s’améliorer par rapport au premier semestre 2024.

Les sociétés composant l’indice Tunindex20 ont accaparé 79% du résultat global, soit 1,26 milliard de dinars contre 1,16 milliard de dinars un an auparavant, enregistrant une hausse de 8,6%.

À la date de publication, 62 des 75 sociétés de la cote (83%) avaient communiqué leurs résultats. Les treize retardataires sont : Aetech, Air Liquide, Alkimia, Office Plast, TGH, Sanimed, Siame, Siphat, Somocer, Sotemail, Stip, Tunisair et UADH.

Avec 29 sociétés cotées, le secteur financier demeure le plus important de la cote. Son résultat global a atteint 1,07 milliard de dinars contre 998 millions de dinars (MD) en 2024, en hausse de 7,1%.

  • Banques : les douze banques cotées ont généré 886 MD, soit une hausse de 6,6% par rapport au premier semestre 2024. Sept établissements bancaires ont vu leurs bénéfices progresser.

  • Assurances : les sept compagnies cotées, incluant la nouvelle venue BNA Assurances, ont affiché une nette progression de 22,2%, avec un résultat global de 102 MD contre 83 MD l’année précédente.

  • Leasing : les sept sociétés cotées ont amélioré leurs bénéfices de 5,8%, atteignant 54 MD contre 51 MD en 2024.

Le secteur des services aux consommateurs a enregistré la meilleure performance avec une croissance de 60,6%.

  • Grande distribution : les enseignes Monoprix et Magasin Général sont passées d’une perte de -11,9 MD au premier semestre 2024 à un bénéfice de 1,2 MD en 2025.

  • Concessionnaires automobiles : les quatre sociétés cotées (hors UADH, qui n’a pas publié) ont enregistré une hausse de 36,2%, pour atteindre 84 MD contre 62 MD un an plus tôt.

Le résultat global du secteur a progressé de 7% par rapport à 2024, tiré par :

  • le sous-secteur des produits ménagers et de soins, en hausse de 14,2% ;

  • les trois grands groupes agroalimentaires (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT), dont les bénéfices cumulés ont augmenté de 5,1%, atteignant 288 MD contre 274 MD en 2024.

Le secteur industriel a réalisé un résultat global de 58 MD, contre 50 MD au premier semestre 2024, soit une hausse de 15,5%.

À l’inverse, le secteur des matériaux de base a accusé une régression de 14,5%, avec des bénéfices globaux de 29 MD, contre 34 MD en 2024.

 

 

I.N.

Cliquer ici pour voir l'évolution des résultats semestriels des sociétés cotées au 30/06/2025 versus 2024


