Kasserine : un entrepreneur placé en garde à vue pour falsification et usage de faux

Le ministère public près le tribunal de première instance de Kasserine a ordonné, mardi 23 septembre 2025, à la brigade de recherche judiciaire de la Garde nationale, la garde à vue d'un entrepreneur.

Cette décision intervient dans le cadre de soupçons de falsification et d’usage de faux.

Un fonctionnaire du gouvernorat a, quant à lui, été laissé en liberté, tout en maintenant des poursuites judiciaires à son encontre dans la même affaire.

Ces poursuites ont été engagées à la suite d’une plainte déposée par le gouverneur, Zied Trabelsi, qui a relevé des irrégularités dans une attestation de garantie bancaire incluse dans un dossier en cours d’examen, selon le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kasserine, Imed Amri.

Il convient de rappeler que le juge d’instruction du tribunal de première instance de Kasserine avait émis, vendredi dernier, deux mandats de dépôt à l’encontre de deux fonctionnaires du centre de transfusion sanguine de l’hôpital régional de Kasserine, pour des soupçons de corruption financière.

