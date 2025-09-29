Un nouveau front pour la reconnaissance de l'État palestinien : de l'ONU au FMI et à la Banque mondiale

Imprimer

Par Sadok Rouai*

Le récent soutien politique massif exprimé aux Nations Unies en faveur de la solution à deux États ouvre un nouveau chapitre dans la question de longue date de la reconnaissance de l'État palestinien. Le 12 septembre 2025, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté, à une large majorité, une résolution approuvant le principe de deux États. Cette décision a été accompagnée d'une nouvelle vague de reconnaissances de la Palestine par plusieurs pays européens et autres nations, traduisant un consensus international en pleine évolution. Ce qui relevait auparavant du symbole politique commence désormais à avoir des implications concrètes pour la place de la Palestine dans la communauté des nations.

Reste l'intégration financière

L’attention se tourne maintenant vers les dimensions financières et économiques de ce processus. Du 10 au 18 octobre 2025, Washington accueillera les Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale. Au cœur de ces réunions se trouve le Comité Monétaire et Financier International (CMFI), qui rassemble les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales du monde entier pour définir les orientations stratégiques du FMI. Le calendrier est particulièrement significatif : l’élan politique créé à l’ONU offre une opportunité unique de faire progresser l’intégration formelle de la Palestine au sein de ces institutions.

En effet, bien que la Palestine (Cisjordanie et Gaza) ne soit pas membre du FMI, le Fonds y maintient déjà un engagement technique et informel. Un Bureau du représentant résident est implanté à Jérusalem-Est, fournissant assistance technique et conseils sur les questions macroéconomiques, fiscales et financières. Lorsque la situation sécuritaire le permet, le personnel du FMI effectue des missions en Cisjordanie et à Gaza pour évaluer les développements économiques et rencontrer les autorités palestiniennes, le secteur privé et les partenaires internationaux. Ces interactions montrent que le FMI entretient déjà des relations opérationnelles non officielles avec les autorités palestiniennes.

Si ces relations restent pour l’instant informelles, elles ouvrent la voie à une démarche plus officielle, dans laquelle des acteurs internationaux influents pourraient transformer ce dialogue technique en intégration institutionnelle concrète.

La France et l’Arabie Saoudite sont particulièrement bien placées pour saisir cette opportunité politique. Ces deux pays ont joué un rôle clé dans le parrainage de l’initiative onusienne ayant conduit à la Déclaration de New York sur la solution à deux États. De plus, l’Arabie saoudite préside actuellement le CMFI, ce qui lui confère visibilité et influence lors des prochaines réunions. Ensemble, Paris et Riyad pourraient mener une initiative coordonnée pour faciliter l’adhésion de la Palestine au FMI et à la Banque Mondiale, traduisant le soutien politique en intégration institutionnelle.

Une démarche complexe

Les mécanismes d’une telle démarche restent complexes. Le CMFI ne prend pas de décisions contraignantes par vote formel ; ses réunions se concluent généralement par un communiqué consensuel. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le consensus est plus difficile à atteindre, et le CMFI a opté pour une Déclaration du président résumant les discussions. Cette flexibilité pourrait permettre à la France et à l’Arabie Saoudite d’introduire un langage favorable à la Palestine, consolidant l’élan politique.

La logique stratégique est claire : la résolution de l’ONU a démontré la volonté politique, et la prochaine étape consiste à ancrer cette volonté dans les structures financières et de développement internationales. L’adhésion formelle au FMI et à la Banque Mondiale offrirait à la Palestine un accès aux ressources financières des deux institutions et la reconnaissance en tant que participant à part entière dans le système monétaire international. Cela enverrait également un signal fort : les principales institutions financières mondiales soutiennent désormais le principe de la reconnaissance de l'État palestinien.

*Ancien haut cadre de la BCT et ancien conseiller auprès du conseil d'administration du FMI *Conseiller, Conseil d'administration - Association "Mémoire de Hédi Nouira" *Membre du conseil consultatif - Global Initiative for Governance & Sustainability (GIGS) *Directeur - Shakshuka.org