Elyes Chaouachi, Riadh Jrad, Fethi Zouhair Nouri Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 septembre 2025 :





L’un des agresseurs d’Elyes Chaouachi arrêté au Luxembourg

Dans un statut publié sur ses réseaux sociaux, Elyes Chaouachi précise que le suspect, âgé de 35 ans, serait originaire de la ville de Monastir. Selon lui, il est en situation irrégulière et ne serait pas connu des services européens pour des antécédents judiciaires. Malgré les preuves vidéos captées par six caméras différentes, où il a été clairement identifié, le suspect nie toute implication dans l’agression, qui visait à lui dérober son téléphone portable. Le fils de Ghazi Chaouachi ajoute que l’agresseur était en contact depuis avril 2025 avec Riadh Jrad, propagandiste proche des cercles du pouvoir, via Messenger.





Riadh Jrad conteste les accusations d’Elyes Chaouachi et rappelle ses précédentes plaintes

Le propagandiste Riadh Jrad, réputé proche des cercles du pouvoir, a réagi dans un long message publié en ligne, à la suite de l’arrestation d’un suspect au Luxembourg dans l’affaire de l’agression, en juin dernier, d’Elyes Chaouachi. Il rejette « un récit ridicule et risible », assurant n’avoir « jamais communiqué » avec l’individu arrêté et ne pas le connaître. « À moins qu’il n’ait eu affaire aux nombreux faux comptes créés en mon nom – le dernier m’a d’ailleurs été signalé il y a deux jours », a-t-il ironisé.





Fethi Zouhair Nouri : la Tunisie vise à devenir une plateforme financière régionale et internationale

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a affirmé, mercredi 17 septembre 2025, que la Tunisie ambitionnait de devenir une plateforme financière régionale et internationale. Intervenant lors de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, organisée à Tunis sur deux jours, M. Nouri a souligné que le pays dispose des atouts nécessaires pour concrétiser cette ambition, en s’appuyant sur sa capacité à résister aux chocs et à relever les défis économiques.





Mechket Slama Khaldi : la notation souveraine confirme la résilience économique de la Tunisie

« La Tunisie a su résister aux crises successives et s’adapter à un contexte international troublé, grâce notamment à la reprise du rythme de croissance, à la maîtrise du niveau de l’inflation, à la réduction du déficit budgétaire et au maintien de la stabilité du taux de change », a affirmé la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, mercredi 17 septembre 2025, selon ce qu’a rapporté la Radio nationale. Mme Slama Khaldi a ajouté, lors des travaux de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, organisée à Tunis sur deux jours, que la notation souveraine de la Tunisie par les agences spécialisées constitue une preuve tangible de la résilience de l’économie nationale.





Les enseignants en grève partielle pour dénoncer le blocage du dialogue social

Les enseignants de tous les secteurs de l’éducation observent, ce mercredi 17 septembre 2025, un arrêt de travail de deux heures. Des rassemblements régionaux sont organisés devant les commissariats régionaux de l’éducation. Selon l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), les enseignants dénoncent le refus de dialogue, les promesses non tenues et les atteintes aux droits syndicaux de la part du ministère de l’Éducation. Il convient de rappeler que la crise entre les autorités et le partenaire social ne date pas d’hier.



