Décès de Ameur Bahri, figure emblématique de lEspérance sportive de Tunis

L’Espérance sportive de Tunis est en deuil. La Fédération tunisienne de football (FTF), a annoncé le décès, mercredi 17 septembre 2025, de l’un de ses piliers historiques, Ameur Bahri, ancien joueur, entraîneur puis secrétaire général de l’équipe de Bab Souika.

Ameur Bahri a consacré l’essentiel de sa vie à l’EST. Après avoir porté le maillot du club en tant que joueur, il a poursuivi son parcours comme entraîneur. Son engagement et son attachement indéfectible l’ont ensuite conduit à occuper, durant plusieurs décennies, le poste de secrétaire général, devenant ainsi l’un des gardiens de la mémoire et de l’histoire de l’Espérance.

Paix à son âme.