vendredi 19 septembre 2025
Mandat de dépôt contre Rochdi Aïdoudi, président de lAvenir sportif de Kasserine
17/09/2025 | 18:07
Un nouveau scandale secoue le milieu sportif tunisien. La justice a émis un mandat de dépôt contre Rochdi Aïdoudi, président du comité directeur provisoire de l’Avenir sportif de Kasserine. Il est poursuivi dans le cadre d’une affaire de tentative de corruption impliquant le gardien de but Mohamed Amine Brik, joueur de Jendouba Sports.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les agents de sécurité, en coordination avec la direction de Jendouba Sports et le joueur ciblé, ont mis en place un guet-apens afin de surprendre les suspects en flagrant délit de tentative de corruption visant à influencer le déroulement d’une rencontre officielle.

 

Les investigations ont conduit à l’arrestation du principal intermédiaire dans cette affaire. De son côté, le parquet a décidé de relâcher un agent de joueurs après audition, aucune implication directe n’ayant pu être retenue à son encontre. Les autorités judiciaires poursuivent toutefois les investigations, notamment sur les aspects financiers et techniques du dossier.

 

S.H

Commentaires
Commentaires (4)
Akrem
La prison
a posté le 18-09-2025 à 15:29
Acheter un match dans un championnat de niveau lugubre est ridicule.
Khazri
Corruptions
a posté le 18-09-2025 à 10:36
Maintenant je comprends pourquoi jendouba sport a raté l'accession en ligue 1 la saison dernière. Corruptions. Corruptions
B.ha
Mouton
a posté le 17-09-2025 à 18:24
sûrement la transaction. Un mouton. et 100d. et ils vous parlent ligue proffesionel de football. ha j'ai oublier les joueurs proffesionnel tunisiens ils roule en ferreri
HatemC
championnat nul
a posté le 17-09-2025 à 18:16
Vraiment nul quand on connait la qualité de ce championnat d'une grande tristesse sans parler des terrains de foot de véritables champs de patates ...
