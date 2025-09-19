alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Ben Arous : mandats de dépôt contre onze intermédiaires informels pour spéculation
17/09/2025
Ben Arous : mandats de dépôt contre onze intermédiaires informels pour spéculation
Le ministère public près le tribunal de première instance de Ben Arous a émis, mercredi 17 septembre 2025, des mandats de dépôt à l’encontre de plusieurs intermédiaires informels du marché, connus sous le nom de « habbatas ». Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre des accusations portées contre eux.

Ces décisions interviennent à la suite d’une campagne nationale menée le week-end dernier par les services du ministère de l’Intérieur, en coordination avec les équipes de contrôle du ministère du Commerce, visant à lutter contre la spéculation, la rétention de marchandises et la manipulation des prix sur les marchés.

À l’issue de cette opération, onze personnes avaient été arrêtées par les agents de la sous-direction des recherches économiques et financières de la police judiciaire au Gorjani.

 

Après expiration des délais de garde à vue, les mis en cause ont été présentés ce mercredi au parquet de Ben Arous, qui a ordonné leur incarcération immédiate et leur renvoi en état d’arrestation devant la juridiction compétente pour spéculation, monopole et manipulation des prix.

 

S.H


Lutte contre la spéculation : les ministères du Commerce et de lIntérieur intensifient les contrôles
Agatacriztiz
Table rase de ces parasites
a posté le 18-09-2025 à 08:50
Il faudra faire appel à tous les témoignages (même anonymes) de personnes victimes de ces vampires.
On finira bien par, preuves après preuves à charge, éradiquer cette racaille de parasites sans foi ni loi pour le bien-être de toute une population.
Répondre
Ahmed
Beau coup de filet
a posté le 17-09-2025 à 20:27
Les verdicts doivent être exemplaires et expeditifs.
Répondre
DHEJ
On oublie exprès le PDG
a posté le 17-09-2025 à 20:20
Du marché de gros!
Répondre
veritas
et les autres villes '?'
a posté le 17-09-2025 à 18:43
il faut ratisser large sur tout le territoire tunisien car c'est la même mafia qui est dispatcher sur tout les marchés de gros du pays en étroite collaboration avec les offices regionaux et locaux de l'agriculture et de la pêche qui ont toujours à leur têtes des islamistes les petits poussins de abdelhmid Ezzaarr .
Répondre
B.ha
Regorge
a posté le 17-09-2025 à 18:17
Comment vous vouler avance' presque tout le pays et infecté' d'escros.
Répondre
SAM53
AUX SUIVANTS..
a posté le 17-09-2025 à 18:13
Bravo pour ce coup de filet mais cela devrait se faire tout le long de l'année pour que le peuple puisse respirer un peu économiquement..
Répondre
