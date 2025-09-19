Myriam Mouakhar prend la direction générale dAssad

SUR LE FIL
Myriam Mouakhar prend la direction générale dAssad
17/09/2025 | 16:31
1 min
Le Conseil d'administration de la société "L'Accumulateur Tunisien Assad" a décidé, lors de sa réunion tenu le 12 septembre 2025, de nommer Myriam Mouakhar, membre du Conseil d’Administration, en qualité de nouvelle directrice générale en remplacement de Chokri Ben Mabrouk.
La prise de fonction de Mme Mouakhar a eu lieu le lundi 15 septembre 2025.
D’après communiqué
