Cours déducation islamique : la romancière Monia Ferjani dénonce une dérive inquiétante

vendredi 19 septembre 2025
Cours déducation islamique : la romancière Monia Ferjani dénonce une dérive inquiétante
17/09/2025 | 12:48
2 min
17 Commentaire(s)
Cours déducation islamique : la romancière Monia Ferjani dénonce une dérive inquiétante
Lecture Zen

La romancière Monia Ferjani a vivement critiqué, dans un post publié mardi 16 septembre 2025 sur ses réseaux sociaux, le contenu d’un cours d’éducation islamique dispensé à sa fille.

L’auteure raconte que l’enseignante a consacré une heure entière à exposer des récits « effrayants » : l’ange de la mort apparaissant sous une forme monstrueuse, la tombe se refermant sur celui qui n’arriverait pas à répondre aux questions religieuses, les malades d’Alzheimer présentés comme des personnes « punies » pour avoir négligé la prière, ou encore une prétendue découverte scientifique selon laquelle le pharaon de Moïse serait mort musulman après avoir prononcé la shahada.

« Pour moi, ce n’est pas une leçon… c’est de la régression, de la décadence et de la superstition », écrit Monia Ferjani. Elle ajoute avoir corrigé ces informations auprès de sa fille « d’une manière plus douce », tout en s’interrogeant sur l’impact psychologique que de tels propos ont pu avoir sur les autres élèves.

Depuis plusieurs années, des voix s’élèvent pour dénoncer la place de certains contenus dans les cours d’éducation islamique, accusés de renforcer la peur, la culpabilisation et parfois même la superstition chez les élèves. Les débats sur la réforme des programmes scolaires en Tunisie restent vifs, notamment autour de la nécessité d’adapter ces enseignements aux valeurs de rationalité, d’esprit critique et de respect des sciences.

Dans ce contexte, l’intervention de Monia Ferjani remet sur la table une question sensible : quel est le rôle de l’État dans le contrôle du contenu enseigné ? Comment garantir que les cours dispensés, en particulier ceux liés à la religion, répondent à une mission éducative et non à une transmission de croyances déformées ?

Sans apporter de réponse définitive, cette interrogation met en lumière un malaise plus large concernant la formation des enseignants et l’absence de mécanismes efficaces pour prévenir ce type de dérives.

 

M.B.Z

 

Commentaires (17)
ourwa
Dérives islamo-tascistes
a posté le 18-09-2025 à 12:48
Les orientations idéologiques , islamo-fascistes de cette enseignante de droit civique et religieux ne sont pas nouveaux; elles remontent même, en Tunisie, aux années soixante du siècle dernier. A cette époque, un professeur d'éducation civique et religieuse dans un lycée d'une grande ville tunisienne a déploré et dénoncé devant ses élèves l'exécution par le régime égyptien et nassérien de Sayid Kotb, grand orfèvre et fondateur des Frères musulmans, allié ainsi à Hassan el-Benna, fondateur en chef des Frères musulmans, grand-père de l'islamologue et prédicateur d'origine égyptienne Tariq Ramadan...
Pour en revenir à l'enseignant d'éducation civique et religieuse tunisien dans un lycée d'une grande ville tunisienne, ce monsieur était en même temps imam et pécheur d'une mosquée de la ville lors de la prière du vendredi et également professeur de droit islamique dans l'université de théologie, d'état, de Kairouan, université gangrenée depuis sa fondation par la grande université religieuse de la mosquée de la Zitouna à Tunis, celle-là même qui était la pouponnière d'islamistes politico-slamo-fascistes notoires comme un certain Salah ben Youssef... Dans le contexte actuel, au regard de l'histoire et la naissance des Frères musulmans en Egypte, il conviendrait de signaler, pour la Tunisie, comme ailleurs, la persistance néfaste de ce mouvement, nahdha et ses satellites comme El-Karama, ansâar echariâa en Tunisie, le FIS en Algérie, Al-Kaïda, l'EI, Boko Haram etc... '?tats et Islam, ou Islam et '?tats ? - Les deux combinaisons à la fois, dans la mesure où ces '?tats, monolitiques et nullement démocratiques, soucieux de demeurer au pouvoir, n'hésitent pas à s'appuyer sur la religion, la charia, les hadiths, le coran, pour verser dans l'orientation idéologique islamiste et majoritaire de leurs sujets respectifs, que ce soit en ce qui concerne des problèmes sociaux, politiques ou géopolitiques comme c'est le cas dans les assemblées de la ligue arabe ou dans les conférences des pays arabo-islamiques et celle des payx arabes et islamiques... Résultats de ces sauteries sous le lustre des palais? - Promesses creuses, projets fixés à la saint-glinglin...
Dans ce constat désolant, où résiderait une véritable modernisation des '?tats et des peuples arabes et islamiques, sinon une volonté ferme et définitive de séparer '?tat et religion, à tous les niveaux, politique, institutionnel, législatif, administratif, mais pour celà il faudrait nettoyer la constitution de toute référence religieuse, à quelque registre que ce soit, entamer une véritable éducation des peuples dans ce sens, argumentée, expliquée... ça mettra du temps, beaucoup de temps; la preuve, la révolution kémaliste en Turquie a fini par sombrer, pour finir complètement étouffée sous les vagues abjectes des Frères musulmans sous l'égide d'Erdogan, lequel, comme Poutine désireux de reconstituer en quelque sorte ce qu'était l'empire soviétique ( cf sa guerre en Ukraine...) Erdogan, lui, rêve de reconstituer, idéologiquement, ce qu'était l'empire ottoman, d'où ses incursions militaires et expansionnistes en Syrie, au Kurdistan, en Irak, en Libye...et ses volte-face mensongères vis-à-vis d'israel...
Répondre
Alya
Je pense qu il faut garder les cours d éducation religieuse
a posté le 18-09-2025 à 11:09
Tout doit être encadré. Ne peut dispenser de formation est les livrer aux chaînes et aux médias wahabites auxquels ont accès leurs parents .
Répondre
Abidi
Islam
a posté le 18-09-2025 à 09:31
L'islam n'a jamais été une religion de frayeur ou punitive,Dieu dans toute sa puissance dit qu'il pardonne tout si l'être humain se résigne a respecter les droits d'auteurs(ne pas tuer,ne pas voler,ne pas dire du mal des autres, pardonner , être toujours a l'écoute des autres, être humble, faire le bien partout et avec tous ) et puis personne ne peut prétendre connaître ce que Dieu prévoit ,les maladies n'ont jamais été des châtiments au contraire dans l'islam, être malade cela allége nos péchés, donc celui où celle qui a donné ce court représente l'ignorance pure et simple
Répondre
HatemC
Abonné Absent
a posté le 18-09-2025 à 09:29
Que dit le ministère de l'éducation, va t-il prendre position ou approuvée ? Comme on dit QUI NE DIT MOT CONSENT
Répondre
Agatacriztiz
'? surveiller comme le lait sur le feu...
a posté le 18-09-2025 à 09:00
On commence à mettre de discrètes caméras de surveillance ou des dispositifs d'écoute tout aussi discrets pour récolter le maximum de preuves des dérives de l'enseignement islamique dans le pays.
Il suffira de sévir comme il se doit après coup.
Une autre méthode serait de diffuser sur une chaîne nationale des cours d'éducation islamique destinés aux jeunes générations.
'?a permettrait de contrôler ce qui se dit dans un domaine où la bigoterie et le charlatanisme sont constamment à l'affût pour "modeler" les jeunes esprits innocents en fanatiques en herbes.
Répondre
Ouin Ouin...
Nonobstant foutue decennie antidémocratique Kontre-révolutionnaires tous azimuts...
a posté le 18-09-2025 à 08:58
...(de Dubai à Alger en passant par Paris, Tahanran et le Caire...), ce dossier et celui subsumant COMPOSITE de l'EDUCATION dans son ensemble aurait été, une fois de plus et parmi tant d autres, vertueusement et sérieusement réformé et réglé.
Répondre
Momo
Enseignement vous avez dit?
a posté le 18-09-2025 à 08:17
Les cours de religion devraient êtres totalement interdites...ou au moins êtres dispensés au lycée mais pas à des enfants dès le bas âge...il faul leur inculquer le civsisme le respect la tolérance les bonnes manières pas des fourberies du moyen âge
Répondre
Tgm
Ouiii
a posté le à 11:36
Ouii
Au moin une personne avec des neurones
Répondre
MomoKS
Ensaigneurs...
a posté le à 09:40
NI enseignement gangréné par idéologies et politisation stérilisantes des fins comme des moyens (qu'elles soient du type éradikatrice laiKardisante islamoKompleKSée ou tout Qôm enKore mollahrdeuse substitutive des velayités veules vélleitaires naoufélones KaissouniKS ;)

NI enseignement de repli sectaire victimaire , de désengagement dérmussionnaire et renfermement dans le détail rituel moyen-ageux salaphigourique au risquese passer Kriminellement à côté du gros défi contemporain.

BREF : POUR UN ENSEIGNEMENT EFFICACEMENT ET VERTUEUSEMENT REFORMé A LA HAUTEUR DEQ DEFIS DU XXI SIECLE PETARADANT COMMENCANT ET DANS L ESPRIT REVOLUTIONNAIRE DEMOCRATIQUE 2011 COMME LETTRE COMMUNE 2014 AUTHENTIQUEMENT RESPECTéS !
Répondre
Alya
Il faut absolument convoquer l enseignante
a posté le 17-09-2025 à 21:57
Il faut saisir le comité pédagogique et vérifier l histoire . Je ne pense pas que 3adhb al 9oubar fasse partie du programme scolaire .
Répondre
Byllmer Guez
Tous complices.
a posté le 17-09-2025 à 21:31
si les tunisiens vous répondent librement a propos de l'islamisme et l'arabisme imposé a nos enfants, vous allez les censuré sans et aucun doute.
Répondre
Tanit
On n'aura pas fini avec l'obscurantisme tant que l'?tat laxiste avec les obscures "religieux" politique
a posté le 17-09-2025 à 20:11
C'est bien connu, l'enseignement de l'islam est basé sur la peur.
Ensuite, les islamistes de tous bords s'en serviront à des fins politiques.
Exemple :
"si tu crains Dieu tu voteras
Ennahdha"
Répondre
Ameur k
C est criminel...c est tout
a posté le 17-09-2025 à 18:02
Enseignement pour les jeunes à BANNIR totalement des mosquées qui doivent rester des lieux de priére pour adultes...point bas
Tout doit etre du ressort de l EDUCATION NATIONALE!!!!par des enseignants formés et suivis..
SVP ON EST AU 21e Siecle...
Reveillez vs...c est criminel
Répondre
HatemC
'?duquer par la peur, c'est fabriquer des générations prisonnières de l'obscurantisme. La Tunisie mérite une éducation qui libère, pas qui enchaîne.
a posté le 17-09-2025 à 17:50
Ce que décrit Monia Ferjani illustre la dérive vers une pédagogie de la peur plutôt qu'un enseignement spirituel ou moral.
Ce que dénonce Monia Ferjani n'est donc pas la religion en soi, mais sa dérive lorsqu'elle est enseignée de manière obscurantiste.
Cela alimente une société qui s'accroche à des peurs archaïques, au lieu de s'ouvrir à la créativité, au savoir et à l'esprit critique.

Faut-il seulement s'arrêter à l'enseignante, qui ne mesure pas l'impact psychologique et culturel négatif sur les élèves : angoisse, culpabilité, peur du monde extérieur, rejet de la science ....
Le problème dépasse la personne, c'est tout un programme, des manuels, une idéologie qui orientent l'éducation religieuse vers la peur et la soumission.

La vraie question, qui écrit ces programmes, qui les valide, et quelle vision de société veut-on inculquer aux générations futures ?
Répondre
Ftouh
La bhemologie a ses sommets
a posté le 17-09-2025 à 17:40
Tout ça crée la peur et l'angoisse. chez l' enfant et cela va le poursuivre quand il deviendra adulte.
Question a 2 balle: de quel pharaon s'agit il ? Quelle dynastie Et qu' En t-il des autres pharaons qui n'ont pas deale' avec Moïse ? Sont -il morts musulmans ou pas..
Bref de la science fiction tout ça..
Je suggere de faire passer tout ça par le AI...
Répondre
DHEJ
Une personne contre la liberté
a posté le 17-09-2025 à 15:39
Rabbi yifarij.... à défaut à interner!


Acceptation de l'autre
Répondre
Abir
Tout fonctionne sans contrôle!!
a posté le 17-09-2025 à 15:38
Une leçon pareille peut passer dans une mosquée par un immam avec des gens adultes et ne doit même pas 'évoquer dans un kattab, des jeunes enfants ça leur fait peur de leur apprendre des choses proches à de la sorcellerie que de la bonne conduite de l'islam! On ne comprend pas , il yen a qui veut faire pire que dans la période des kwanjias ! Au lieu leur faire apprendre: comment se conduire avec les autres, comment être polie, comment respecter le plus âgé, apprendre sourat elfati7a, comment se tenir propre et bien entretenu et en ordre chez soit et à l'école et j'en passe , c'est comme ça un enfant pourra absorber une leçon de bonne conduite et ce ne pas lui parler de la tombe et de pharaon ! Cette personne, doit être éloigner des enfants et aller rejoindre la boite de kardaoui
Répondre
