Vision O : Å koda redÃ©finit le break de demain avec le design Modern Solid

Entièrement conçu pour répondre aux défis de l'avenir électrifié des modèles break de Škoda : fort de son héritage et sa position dans le segment des breaks en Europe, le Škoda Vision O présente une évolution majeure, dévoilant la prochaine évolution majeure du design « Modern Solid » de Škoda. Il s'agit du premier concept-car du constructeur tchèque développé en pensant de l'intérieur vers l'extérieur, suivant une approche axée sur le client. Le nouvel intérieur minimaliste de Vision O intègre des technologies innovantes qui améliorent confort et utilisation.

Le concept-car dispose de capacités de conduite autonome avancées, de systèmes d'intelligence artificielle et privilégie la durabilité grâce à l'intégration de matériaux renouvelables et au respect des principes de l'économie circulaire. À l'extérieur, l'évolution du design « Modern Solid » de Škoda se traduit par un look d'autant plus affirmé avec une toute nouvelle face avant « Tech-loop ». Son design minimaliste offre une efficacité maximale à travers l'optimisation de son aérodynamisme. La production du véhicule Vision O, basé sur une future plateforme du groupe Volkswagen, est prévue pour la prochaine décennie

« Chez Škoda, notre engagement envers nos clients – qui nous accordent leur confiance en tant que leader du segment des breaks depuis 2016 – nous pousse à proposer le concept-car Vision O : un mélange de design innovant, d'un espace de chargement de plus de 650 litres, de capacités de conduite autonome et d'un assistant IA intuitif. Ce véhicule transforme chaque trajet en une expérience simple et enrichissante, tout en faisant progresser nos objectifs de durabilité et en retravaillant nos principes de conception Modern Solid », a indiqué Klaus Zellmer, PDG de Škoda Auto.

Leader du segment des breaks en Europe depuis 2016, porté par le succès des Octavia et Superb Combi, Škoda a dévoilé sa vision pour l'avenir de sa longue tradition de modèles Combi, en intégrant son nouveau design Modern Solid. Vision O illustre l'approche de Škoda en matière de conception automobile, centrée sur le client et pensée entièrement selon sa perspective. Ce design allie simplicité, authenticité et praticité, améliorant l'expérience utilisateur grâce à des solutions d'intelligence artificielle, des fonctionnalités astucieuses et un intérieur ergonomique. L'approche holistique du design intègre chaque détail du véhicule, de l'interface utilisateur au design intérieur et extérieur, en passant par la connexion et le son, offrant une expérience multisensorielle qui améliore le confort et le plaisir de conduire.

Reflétant l'approche centrée sur le client de Škoda, Vision O présente un concept d'intérieur entièrement repensé. Le concept-car se caractérise par un design minimaliste, mettant l'accent sur une fonctionnalité maximale, la simplicité et l'espace, avec plus de 650 litres de capacité de coffre. Son architecture IHM a été repensée de manière intuitive et centrée autour du client et comprend un écran Horizon Display personnalisable pour les deux passagers avant. Grâce à l'intégration de nouvelles fonctionnalités d'IA, les passagers découvriront Laura, une assistante personnelle les guidant tout au long de leur trajet en leur fournissant des informations utiles sur leur environnement. Le nouvel éclairage bio-adaptatif Škoda ajuste automatiquement l'éclairage intérieur aux cycles de lumière naturelle, créant ainsi un environnement confortable. Fidèle à la philosophie « Simply Clever » de Škoda, Vision O offre également un petit plus avec de nouvelles fonctionnalités telles qu'un haut-parleur portable ou un réfrigérateur entièrement intégré.

Le nom Vision O est dérivé du concept de circularité et signifie concevoir, produire, utiliser et finalement recycler la voiture de manière durable afin de minimiser l'impact environnemental tout au long de son cycle de vie. Vision O montre également comment des matériaux circulaires, tels que les produits à base de plantes, peuvent être utilisés sans compromettre la qualité ou l'esthétique. Avec Vision O, Škoda Auto va au-delà du cycle de vie des matériaux en mettant en œuvre des méthodes de production sans déchets et en réutilisant les sous-produits, qui sont recyclés et réutilisés.

L'extérieur du Vision O se caractérise par des lignes épurées et simples. Son design minimaliste offre une efficacité maximale grâce à l'optimisation de l'aérodynamisme, permettant une plus grande autonomie, même sur de longues distances. L'évolution du design Modern Solid de Škoda génère un look d'autant plus affirmé avec un nouveau masque avant Tech-loop. Vision O offre également une technologie de conduite autonome avancée, grâce à laquelle le véhicule peut prendre en charge toutes les tâches de conduite dans des conditions spécifiques.

