Conect : un départ marquant au sein du bureau exécutif, Chekib Ben Mustapha se retire

Le membre du bureau exécutif de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) et expert économique, Chekib Ben Mustapha, a annoncé, mercredi 17 septembre 2025, sa décision de quitter ses fonctions au sein de l’organisation patronale.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa gratitude pour cette étape de son parcours professionnel :

« Ce fut une étape riche en apprentissages, en défis et en belles collaborations. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux avec qui j’ai eu l’honneur de travailler », a-t-il écrit.

Chekib Ben Mustapha a également réaffirmé sa conviction quant à l’importance du rôle de la société civile dans le débat public et la réflexion économique. « Je reste convaincu de la pertinence et de l’importance de ce rôle et je continuerai à contribuer à la réflexion. À très bientôt pour de nouvelles aventures ! », a-t-il ajouté.

Son départ marque la fin d’une expérience qu’il a qualifiée de formatrice, mais aussi l’ouverture d’une nouvelle page, qu’il entend mettre à profit pour poursuivre son engagement dans la vie économique et citoyenne du pays.

M.B.Z