vendredi 19 septembre 2025
Investissements déclarés : la Tia confirme une dynamique positive sur les sept premiers mois de 2025
17/09/2025 | 11:17
L’Instance tunisienne d’Investissement (Tia) a publié, mardi 16 septembre 2025, ses statistiques relatives aux investissements déclarés durant les sept premiers mois de l’année 2025. Les indicateurs sont au vert, confirmant une dynamique de croissance soutenue.

Entre janvier et juillet 2025, le volume des investissements déclarés à l’échelle nationale, tous secteurs confondus, a atteint 3,92 milliards de dinars, contre près de 3,5 milliards de dinars à fin juillet 2024 et 3,3 milliards de dinars à fin juillet 2023. Cela représente une progression de 12,1% par rapport à la même période de 2024 et de 17,67% par rapport à 2023.

Ces projets devraient générer environ 53 198 opportunités d’emploi, soit une hausse de 7,2% par rapport à la même période de l’année précédente. Les opérations de création concentrent 70% des investissements déclarés (soit 2,74 milliards de dinars) et vont générer 85% des emplois annoncés, soit 45.469 postes.

 

Sur les sept premiers mois de 2025, la répartition des investissements déclarés par secteur d’activité se présente comme suit :

  • Industrie : représentant 37% du total des investissements et 40% des emplois projetés, le secteur industriel demeure le pilier de l’économie tunisienne. Toutefois, il enregistre une baisse de 12,7% des investissements déclarés par rapport à 2024, même si les emplois à créer progressent légèrement de 0,6%.
  • Services : avec 855,2 millions de dinars (soit 22% du total) et 24.463 emplois à créer (soit 46% du total), le secteur confirme sa deuxième place. Les investissements y ont augmenté de 25% et les emplois projetés de 14,4% par rapport à 2024.
  • Agriculture : en troisième position, ce secteur totalise 731,9 millions de dinars d’investissements (soit 18% du total), générant 5.846 emplois. Il recule toutefois de 6,3% par rapport à la même période de 2024.
  • Tourisme : avec 434,3 millions de dinars (soit 15% du total) et 1.350 emplois à créer, le secteur enregistre une performance en hausse par rapport à l’année précédente.
  • Énergies renouvelables : clôturant le classement, ce secteur a mobilisé 307 millions de dinars au premier semestre 2025, représentant 8% du total des investissements déclarés.

 

La Tia relève que 72% du total des investissements déclarés sont concentrés dans les dix premiers gouvernorats. En tête figure le gouvernorat de Tunis, qui capte 11% des volumes déclarés.

Les zones de développement régional ont bénéficié de 1,86 milliards de dinars, soit 47% du total des investissements enregistrés.

Par ailleurs, cinq projets d’intérêt national ont été déclarés durant cette période, pour un montant total de 868,1 millions de dinars, soit 22% du volume global.

Les investissements entièrement tunisiens représentent 70% du total, tandis que les projets avec une participation étrangère se chiffrent à 1,17 milliards de dinars (soit 30%). Ces derniers devraient générer 11.178 emplois, soit 21% de l’ensemble des opportunités annoncées.

 

D’après communiqué

