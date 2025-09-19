La FTF met en garde contre la diffusion non autorisée des matchs de Ligue 1

La Fédération tunisienne de football (FTF) a averti, mercredi 17 septembre 2025, tous les médias, plateformes numériques, pages de réseaux sociaux et distributeurs IPTV que toute diffusion non autorisée des matchs de la Ligue Professionnelle 1 sera considérée comme un acte de piraterie et donnera lieu à des poursuites légales, civiles et pénales, en Tunisie comme à l’étranger.

Dans un communiqué, la FTF a rappelé qu’elle est le seul détenteur légitime des droits audiovisuels des matchs de la Ligue Professionnelle 1. Elle a précisé que toute diffusion en direct, republication totale ou partielle sans autorisation constitue une violation de la loi.

Le communiqué s’adresse ainsi aux médias, plateformes numériques, pages sociales, distributeurs IPTV et autres tiers, les mettant en garde contre toute diffusion non autorisée. La FTF souligne que des poursuites judiciaires seront engagées en cas de non-respect des droits de diffusion, y compris si la partie poursuivie est basée à l’étranger.

La Fédération a par ailleurs rappelé que seules Al Wataniya (diffusion télévisée), Diwan Sport (diffusion numérique) et la chaîne qatarienne Al-Kass avec sa plateforme numérique Chouf disposent des droits exclusifs de diffusion.

Enfin, la FTF a annoncé qu’elle met à disposition des chaînes, sites web et plateformes numériques la possibilité d’acquérir le droit d’accès aux stades durant la saison 2025-2026.

H.K