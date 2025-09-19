alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Les enseignants en grève partielle pour dénoncer le blocage du dialogue social
Lecture Zen

Les enseignants de tous les secteurs de l’éducation observent, ce mercredi 17 septembre 2025, un arrêt de travail de deux heures. Des rassemblements régionaux sont organisés devant les commissariats régionaux de l’éducation.

Selon l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), les enseignants dénoncent le refus de dialogue, les promesses non tenues et les atteintes aux droits syndicaux de la part du ministère de l’Éducation.

Il convient de rappeler que la crise entre les autorités et le partenaire social ne date pas d’hier. Depuis le mois de juillet, la Fédération générale de l’enseignement de base avait déjà dénoncé, le 15 juillet 2025, le blocage des négociations avec le ministère et le non-respect de l’accord conclu le 1er mars 2021. Elle avait également réaffirmé sa volonté de défendre les droits du secteur par tous les moyens syndicaux légitimes et exigé l’ouverture rapide de nouvelles discussions.

La commission avait, par ailleurs, insisté sur la transparence dans l’attribution des postes et sur le respect du cadre légal, tout en appelant les enseignants à rester vigilants et unis.

H.K

