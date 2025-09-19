alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Crise des pharmaciens : Molka El Moudir dénonce linaction de la Cnam
17/09/2025 | 09:20
Crise des pharmaciens : Molka El Moudir dénonce linaction de la Cnam
Lecture Zen

Molka El Moudir, porte-parole du syndicat des pharmaciens, est intervenue mercredi 17 septembre 2025 pour revenir sur la crise opposant les pharmaciens à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

Invitée de l’émission Sbeh El Ward, diffusée sur Jawhara FM, elle a rappelé que les pharmaciens avaient pris cette décision après de multiples discussions et tentatives d’ouverture du dialogue depuis le début de l’année.

Elle a ensuite dénoncé l’absence de réactivité de la Cnam, qui a aggravé la situation, les dettes accumulées dépassant désormais les 180 jours.

Molka El Moudir a souligné que l’accord en vigueur, datant de 2019, stipule que le paiement doit s’effectuer après 14 jours.

« Exceptionnellement, en 2024, nous avons pris en considération la situation critique des caisses sociales et accepté que cette période soit prolongée à 60 jours », a-t-elle ajouté, avant de préciser : « Là, on parle de six mois pour être remboursés. »

Elle a affirmé que les autorités s’étaient engagées à ce que la Cnam régularise la situation en avril 2025, ce qui n’a pas été fait.

La porte-parole a ensuite réclamé des solutions pérennes pour le secteur, notamment la mise en place de mécanismes permettant aux pharmaciens de soutenir les caisses sociales.

Elle a précisé que les Tunisiens adhérents au système du médecin de famille ne seront plus pris en charge par les pharmaciens à partir du 1er octobre prochain. En revanche, cette décision ne concernera pas les patients atteints de maladies chroniques ou graves.

Mme El Moudir a exprimé sa tristesse et indiqué que les pharmaciens se retrouvent contraints face à une situation catastrophique.

« En plus de cette situation, la non-réactivité de la Cnam nous a poussés à tirer la sonnette d’alarme », a-t-elle poursuivi, en soulignant que plusieurs pharmacies ne peuvent plus s’approvisionner auprès de leurs fournisseurs en raison de leurs difficultés financières.

 

 

 

H.K

Tunisie : les pharmaciens suspendent le tiers payant pour les maladies ordinaires dès octobre 2025
citoyen
Retour a la source
a posté le 17-09-2025 à 19:29
A quoi sert la CNAM? Tous les problèmes de la santé du pays sont en rapport avec cette aberration. Un trait et tout reviendra comme avant 2007. Le système fonctionnait très bien. A qui a profité le crime? Qui est devenu riche et qui est devenu très pauvre? Il faut du courage pour tirer un trait.
Agatacriztiz
La digitalisation à tous les niveaux, voilà la solution.
a posté le 17-09-2025 à 10:19
Entre autres améliorations comme celle de la coordination entre les différentes caisses sociales (CNSS, CNRPS, CNAM) et une diversification des sources de financement (ex : taxes sur les tabacs, alcools et jeux de hasard) autres que les cotisations des assurés, la Carte « Labès » (que je garde précieusement dans mon portefeuille depuis qu'on me l'a remise, mais qui ne me sert pas à grand chose en ce moment) assurerait les fonctionnalités clés suivantes :
- Accès aux soins via un lecteur automatique.
- Consultation du "plafond de remboursement" sur une plateforme numérique.
- Identification rapide des patients dans les structures hospitalières.
- Suivi des soins et des dossiers médicaux en temps réel.
Près de 2 millions de cartes ont été déjà distribuées, mais 1,5 à 1,7 million d'affiliés restent à équiper.
De plus :
- des Formations organisées dans les hôpitaux publics pour faciliter l'adoption par les professionnels de santé.
- des Bureaux permanents de la CNAM installés dans les grands hôpitaux pour résoudre les problèmes techniques.
- une Campagne d'information massive prévue pour sensibiliser les affiliés.
- une Intégration progressive obligatoire dans les pharmacies et au niveau des les cliniques et cabinets privés via des avenants aux conventions existantes.
Si le coût de fabrication des cartes électroniques est plus élevé que la carte papier, des économies substantielles peuvent être réalisées à moyen et à long terme grâce à la réduction de la paperasse et à l'optimisation des processus.
On commence à faire le ménage au lieu de se renvoyer constamment la balle avec, comme plates excuses, des : "ce n'est pas moi, c'est l'autre"...
