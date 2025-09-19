Le ministère de lÉducation publie la liste des écoles primaires privées autorisées

SUR LE FIL
Le ministère de lÉducation publie la liste des écoles primaires privées autorisées
17/09/2025 | 08:43
1 min
Le ministère de l’Éducation a publié, mardi 11 septembre 2025, sur sa page officielle, la liste actualisée des écoles primaires privées autorisées.
Selon les chiffres communiqués, le nombre de ces établissements s’élève à 811, contre 774 l’année précédente, soit une progression de 37 écoles.
La plus forte concentration se situe dans la capitale, avec 125 établissements répartis entre Tunis 1 et Tunis 2. Le gouvernorat de Ben Arous suit avec 82 écoles, puis celui de l’Ariana avec 66.
En revanche, la présence des écoles primaires privées demeure limitée dans plusieurs régions de l’intérieur du pays : seulement 3 établissements dans les gouvernorats du Kef et de Tataouine, 7 à Siliana et 9 à Béja.
S.F
B.ha
Elites
a posté le 17-09-2025 à 12:24
Les écoles primèrent prive' pour former les génies pour aller après travailler avec la nasa. Faut bien rigole'
ombrax
Pas que ça
a posté le 17-09-2025 à 10:51
La liste ou l'auteur de l'article a omis de mentionner d'autres écoles à l' intérieur du pays., comme par exemple à Gafsa oú l'on dénombre au moins 5 écoles privées.
