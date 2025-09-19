Shorts et jeans déchirés interdits : lInstitut de la mode fixe son propre dress code

L’administration de l’Institut supérieur de la mode de Monastir (Université de Monastir) a publié, mardi 16 septembre 2025, un communiqué officiel interdisant aux étudiants et étudiantes l’accès à l’établissement en cas de port de tenues considérées comme « non conformes ».

Selon l’avis affiché, il est désormais interdit de se présenter dans l’enceinte de l’institut avec des vêtements jugés inappropriés, tels que les habits déchirés, les shorts ou les tenues qualifiées de « non décentes ».

L’administration précise que tout contrevenant sera systématiquement empêché d’accéder aussi bien aux services administratifs qu’aux cours.

Cette décision s’inscrit dans une volonté affichée de l’institut de préserver une certaine discipline vestimentaire au sein de l’établissement, bien que la mesure suscite régulièrement des débats sur la définition de la « tenue convenable » dans les institutions universitaires tunisiennes.

H.K