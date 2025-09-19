Ordre des avocats, conseil ministériel, flottille Al Soumoud Les 5 infos de la journée

Imprimer

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 septembre 2025 :







Composition du Conseil de l'Ordre national des avocats

Suite à l’achèvement du dépouillement des bulletins relatifs au vote des avocats, tôt ce mardi 16 septembre 2025, la composition du nouveau Conseil de l’Ordre national des avocats a été dévoilée.





Conseil ministériel : vers une accélération de la transformation digitale de l’administration

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, mardi 16 septembre 2025, un conseil ministériel consacré au suivi de l’avancement des projets de transformation numérique de l’administration. Cette réunion s’inscrit dans la continuité des travaux du conseil ministériel tenu le 24 mai 2025 sur le programme économique et social de l’État, dont la numérisation de l’administration constitue l’un des axes majeurs. En ouverture de la séance, Mme Zaâfrani Zenzri a souligné l’importance de la transformation digitale pour « consacrer une administration tunisienne moderne fondée sur les données ouvertes et l’intelligence artificielle ».





Seize pays appellent au respect du droit international et à la protection de la flottille Soumoud

Seize ministres des Affaires étrangères ont appelé, mardi 16 septembre 2025, au respect du droit international et à l’arrêt de toute action illégale visant la flottille Soumoud, qui tente d’acheminer une aide humanitaire vers Gaza. Dans une déclaration conjointe publiée par le ministère irlandais des Affaires étrangères, les chefs de diplomatie de la Turquie, du Bangladesh, du Brésil, de la Colombie, de l’Indonésie, de l’Irlande, de la Libye, de la Malaisie, des Maldives, du Mexique, du Pakistan, du Qatar, d’Oman, de la Slovénie, de l’Afrique du Sud et de l’Espagne ont exprimé leur « profonde inquiétude quant à la sécurité de la flottille ».





INS : baisse historique des mariages et des naissances en Tunisie

Les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS) sont implacables : la Tunisie s’enfonce dans une dynamique démographique préoccupante. En 2024, le pays a enregistré une chute de près de 10 % du nombre de mariages et de naissances, confirmant une tendance qui s’installe depuis plusieurs années. Selon la note mensuelle de l’INS de juillet, seuls 70.942 mariages ont été contractés en 2024, contre 78.115 en 2023. Les naissances suivent la même pente : 133.322 nouveau-nés en 2024, contre 147.242 l’année précédente. En un an, la Tunisie a perdu plus de 14.000 naissances.





Tunisie : les pharmaciens suspendent le tiers payant pour les maladies ordinaires dès octobre 2025

Le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot) a annoncé, mardi 16 septembre 2025, une mesure exceptionnelle visant à suspendre le système du tiers payant pour les médicaments destinés aux maladies ordinaires à partir du 1er octobre 2025, en raison de la crise financière qui frappe les pharmacies privées du pays. Dans un communiqué, le Spot a dénoncé « la situation critique » provoquée par le retard spectaculaire de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) dans le paiement des sommes dues aux pharmaciens pour le remboursement des médicaments.



