vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:35
Urbanisme : 17 plans daménagement déjà approuvés
16/09/2025 | 21:13
Le suivi de l’avancement de l’élaboration et de la révision des plans d’aménagement urbain a été au centre d’une séance de travail tenue lundi soir, sous la présidence de Slah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat. La réunion s’est déroulée en présence du chef de cabinet, Kais Ben Dhiaf, du directeur de l’urbanisme, Abderrazak Chiha, ainsi que de plusieurs cadres du ministère.

Selon les données présentées, 17 plans d’aménagement ont déjà été approuvés à la mi-septembre, couvrant 17 municipalités et neuf gouvernorats. Par ailleurs, huit autres plans sont en phase finale d’approbation.

Le ministre a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts et de renforcer la coordination avec les différents intervenants afin d’accélérer le traitement des dossiers et honorer les engagements du ministère. Il a également appelé à une coopération étroite avec les gouverneurs, les municipalités et les bureaux d’études, en soulignant l’importance de respecter les délais contractuels pour la finalisation des études.


La réunion a également permis d’identifier un certain nombre de difficultés administratives et techniques qui freinent le rythme de préparation et de révision des plans dans plusieurs régions. Des mesures ont été proposées pour surmonter ces obstacles et relancer la cadence.

À ce titre, le ministre a recommandé la tenue régulière de réunions centrales et régionales et l’élaboration d’un calendrier de travail précis, couvrant l’ensemble des gouvernorats, afin de parvenir à l’approbation des plans d’aménagement urbain d’ici la fin de l’année 2025.

Il a été rappelé que le ministère suit actuellement 482 études en cours, portant sur l’élaboration ou la révision de plans d’aménagement pour 298 municipalités. Parmi elles, 307 études ont effectivement démarré, tandis que 175 en sont encore au stade préparatoire.

Enfin, la rencontre a abordé le projet de révision du Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, déjà transmis aux services du conseiller juridique de la présidence du gouvernement en vue de son adoption.

 

S.H

 

