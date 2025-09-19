Décès de Robert Redford : retour sur la vie et lhéritage dun monument dHollywood

alexametrics
Décès de Robert Redford : retour sur la vie et lhéritage dun monument dHollywood
Décès de Robert Redford : retour sur la vie et lhéritage dun monument dHollywood
C'est une triste nouvelle qui vient de bouleverser le monde du cinéma : Robert Redford, l'acteur légendaire et figure emblématique d'Hollywood, est décédé ce mardi 16 septembre à l'âge de 89 ans. Sa mort a été confirmée par son publiciste, marquant la fin d'une carrière riche et diversifiée qui a traversé plus de six décennies. Redford s'est éteint paisiblement dans sa résidence de l'Utah, entouré de ses proches.

 

Une carrière d'acteur mythique

Né Charles Robert Redford Jr., il a conquis le public par son charisme naturel, ses yeux bleus perçants et son talent indéniable. Il a su incarner à la perfection des personnages à la fois complexes et attachants, devenant rapidement un sex-symbol de son époque.

Sa filmographie est une véritable fresque du cinéma américain. On se souviendra de ses rôles inoubliables dans des classiques comme Butch Cassidy et le Kid (1969), où il formait un duo légendaire avec Paul Newman, et L'Arnaque (1973), qui a cimenté leur partenariat à l'écran. Il a également brillé dans des films aussi variés que Nos plus belles années (1973) aux côtés de Barbra Streisand, Les hommes du président (1976), où il incarnait un journaliste du Washington Post enquêtant sur le scandale du Watergate, et le romantique Out of Africa (1985) avec Meryl Streep.

 

Le réalisateur et le visionnaire

Au-delà de son statut d'acteur, Robert Redford a également marqué le cinéma en tant que réalisateur et producteur. Dès ses débuts derrière la caméra, il a prouvé son talent en remportant l'Oscar du meilleur réalisateur pour son premier film, Des gens comme les autres (1980). Ce drame familial bouleversant a également décroché l'Oscar du meilleur film, une performance rare pour une première réalisation.

Son héritage le plus durable est sans doute le Festival du film de Sundance. Fondé en 1985, ce festival est devenu le rendez-vous incontournable du cinéma indépendant aux États-Unis, offrant une plateforme cruciale pour les nouveaux talents et les voix singulières. Grâce à lui, des cinéastes comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh et les frères Coen ont pu émerger et changer le paysage d'Hollywood.

 

Un engagement au-delà de l'écran

Robert Redford n'a jamais hésité à utiliser sa notoriété pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, notamment la protection de l'environnement et les droits des peuples autochtones. Son engagement a inspiré de nombreux artistes et a fait de lui une figure respectée bien au-delà du monde du divertissement.

Sa disparition laisse un vide immense. Robert Redford restera à jamais dans les mémoires comme le "Golden Boy" d'Hollywood qui a su évoluer, innover et inspirer, laissant derrière lui une œuvre et un héritage qui continueront de briller pour les générations futures.

