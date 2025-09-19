Charlie Kirk : son meurtrier présumé dit avoir agi par « haine »

Le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, Tyler Robinson, est inculpé d'assassinat, a annoncé mardi 16 septembre 2025 le procureur local, Jeffrey Gray, précisant qu'il réclamerait la peine capitale.

Tyler Robinson, 22 ans, a justifié son acte auprès de ses proches par la « haine » véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.

Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, « pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes », a déclaré M. Gray.

Les deux principaux chefs d'accusation sont assortis de circonstances aggravantes « parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide », a-t-il précisé.

« À la suite de cette conférence de presse, je formaliserai mon intention de réclamer la peine de mort », a ajouté le procureur, expliquant qu'en conséquence Tyler Robinson resterait en détention sans possibilité de libération sous caution.

