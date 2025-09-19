Conseil ministériel : vers une accélération de la transformation digitale de ladministration

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, mardi 16 septembre 2025, un conseil ministériel consacré au suivi de l’avancement des projets de transformation numérique de l’administration.

Cette réunion s’inscrit dans la continuité des travaux du conseil ministériel tenu le 24 mai 2025 sur le programme économique et social de l’État, dont la numérisation de l’administration constitue l’un des axes majeurs.

En ouverture de la séance, Mme Zaâfrani Zenzri a souligné l’importance de la transformation digitale pour « consacrer une administration tunisienne moderne fondée sur les données ouvertes et l’intelligence artificielle ». Elle a insisté sur son rôle de levier pour l’économie nationale, de garantie de transparence dans les transactions et d’amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens comme aux entreprises. Elle a également mis en avant son impact dans la lutte contre la corruption et l’attractivité du climat d’affaires.

Le ministre des Technologies, Sofiene Hemissi, a présenté l’état d’avancement du programme 2025-2026, qui comprend 138 projets articulés autour de quatre axes. Le premier concerne la transformation numérique de l’administration, avec 99 projets visant le développement des services à distance, la généralisation de l’interopérabilité et l’accélération de la mise en place des systèmes d’information. Le deuxième axe porte sur la promotion de l’économie numérique à travers 18 projets destinés à valoriser les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, à renforcer les compétences digitales, à développer l’e-commerce, à soutenir l’innovation, l’entrepreneuriat, l’économie numérique et l’inclusion financière. Le troisième axe touche à la protection du cyberespace national et à la consolidation de la confiance numérique, avec douze projets dédiés à la cybersécurité et à la confiance numérique. Enfin, le quatrième axe est relatif au développement des infrastructures numériques, avec neuf projets qui visent la couverture intégrale en réseaux de communication et le renforcement des infrastructures technologiques dans l’administration.

Le conseil a également examiné les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de certains projets et a recommandé plusieurs mesures. Parmi elles, l’inscription des projets sur la plateforme nationale de suivi des projets publics, la mise en place de tableaux de bord sectoriels, la généralisation de l’interopérabilité entre ministères et structures publiques, le développement du paiement électronique et de l’inclusion financière, l’adoption d’une stratégie nationale des données ouvertes et l’intégration de solutions d’intelligence artificielle pour détecter, par exemple, la corruption ou l’évasion fiscale.

Enfin, Mme Zaâfrani Zenzri a annoncé que l’État allait définir, pour la période 2026-2030, une vision nationale unifiée de la transformation numérique, avec des objectifs clairs, un calendrier précis et une approche centrée sur l’expérience utilisateur, incluant la réingénierie des procédures comme préalable à toute opération de numérisation.

M.B.Z