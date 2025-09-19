OIM : retour volontaire de 150 migrants guinéens

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé, mardi 16 septembre 2025, avoir organisé une nouvelle opération de retour volontaire vers la Guinée, permettant à 150 ressortissants guinéens de regagner Conakry à bord d’un vol charter.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR), mis en œuvre sous le programme de protection, retour et réintégration des migrants en Afrique du Nord (MPRR-NA), financé par l’Union européenne et la Suède. Il s’agit du 16ᵉ vol charter organisé cette année par l’OIM Tunisie, qui s’ajoute à d’autres retours facilités via des vols commerciaux. Au total, plus de 6.500 migrants ont pu bénéficier de ce dispositif depuis le début de l’année.





Avant leur départ, les migrants concernés ont reçu un accompagnement complet : hébergement temporaire, séances de conseil, examens médicaux préalables au voyage et assistance logistique en coordination avec les autorités consulaires. Ces mesures, précise l’OIM, répondent aux standards internationaux de protection des migrants.

À leur arrivée en Guinée, les bénéficiaires seront suivis par les équipes de l’OIM afin de faciliter leur réintégration sociale et économique. L’objectif affiché est de leur permettre de reconstruire leur avenir dans des conditions dignes et durables.

S.H