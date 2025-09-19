Seize pays appellent au respect du droit international et à la protection de la flottille Soumoud

Imprimer

Seize ministres des Affaires étrangères ont appelé, mardi 16 septembre 2025, au respect du droit international et à l’arrêt de toute action illégale visant la flottille Soumoud, qui tente d’acheminer une aide humanitaire vers Gaza.

Dans une déclaration conjointe publiée par le ministère irlandais des Affaires étrangères, les chefs de diplomatie de la Turquie, du Bangladesh, du Brésil, de la Colombie, de l’Indonésie, de l’Irlande, de la Libye, de la Malaisie, des Maldives, du Mexique, du Pakistan, du Qatar, d’Oman, de la Slovénie, de l’Afrique du Sud et de l’Espagne ont exprimé leur « profonde inquiétude quant à la sécurité de la flottille ».

« Nous appelons toutes les parties à respecter le droit international et à éviter toute action illégale susceptible de mettre en danger la vie des personnes impliquées dans cet effort humanitaire », souligne le texte.

Les signataires insistent par ailleurs sur la nécessité pour la communauté internationale de garantir le libre passage de l’aide humanitaire à destination des Gazaouis, conformément au droit international et aux principes humanitaires.

Rappelons que 18 navires de la flottille Al-Soumoud, amarrés au port de plaisance de Bizerte « Cap 3000 », ont pris la mer lundi 15 septembre 2025 en direction de Gaza, selon un responsable de l’administration portuaire cité par l’agence TAP. Quatre autres embarcations demeurent à quai, en attente de réparations et d’interventions techniques avant de pouvoir appareiller.

Au total, 22 embarcations de diverses nationalités ont séjourné dans le port de Bizerte, bénéficiant d’un accueil chaleureux de la population locale et de visiteurs venus de plusieurs régions. « Depuis le premier jour, les habitants se sont mobilisés pour soutenir et accompagner cette initiative visant à briser le blocus imposé à Gaza », a précisé la même source.

Les équipages ont ainsi reçu une assistance matérielle et logistique, allant de l’approvisionnement en denrées alimentaires aux facilités offertes par les autorités tunisiennes et les organisations de la société civile, à l’image du Croissant-Rouge tunisien. La première embarcation à quitter le port, samedi, a été le navire espagnol Marinette, placé sous le commandement du capitaine bizertin chevronné Abderrahmen Lazzem. Lundi, c'était au tour du navire algérien Sultana, de prendre le large avec à son bord douze passagers de nationalités tunisienne, algérienne et sud-africaine.

M.B.Z