Fatma Mseddi dénonce une catastrophe sociale après la mort dun charlatan à Kairouan

vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:32
Fatma Mseddi dénonce une catastrophe sociale après la mort dun charlatan à Kairouan
Lecture Zen

La députée Fatma Mseddi a réagi, mardi 16 septembre 2025, à la mort d'un charlatan dans le gouvernorat de Kairouan.

Dans un post publié sur Facebook, Fatma Mseddi a critiqué les médias qui ont traité l'information de la mort d'un charlatan à Kairouan, relevant ainsi « une catastrophe sociale ».

« Des centaines de citoyens sont trompés quotidiennement au nom de la magie et de la sorcellerie », a poursuivi la députée.

Finalement, Fatma Mseddi a saisi l'occasion pour rappeler que des députés ont déposé un projet de loi criminalisant la sorcellerie et que ce dernier est en attente de discussions.

Il convient de rappeler que la députée avait réagi à la mort d'un charlatan à Bouhajla, connu pour ses pratiques de sorcellerie. Le charlatan, aveugle, est décédé après s'être trompé en buvant un insecticide au lieu de son médicament.

C'est la deuxième fois que la députée réagit en l'espace de deux mois sur ce projet de loi. En juillet 2025, la députée avait réagi au crime atroce qui a eu lieu également à Kairouan durant le Ramadan : un homme de 29 ans a arraché les yeux de sa femme avec une fourchette, persuadé par un charlatan qu'ils lui permettraient de trouver un trésor. La victime, grièvement blessée et désormais aveugle, a survécu à l'agression.

 

 

 

 

 

 

H.K

Hannibal
Des charlatans
a posté le 17-09-2025 à 07:19
Mme la RP, des charlatans, il y en a partout, dans les tous métiers, pseudo-metiers, fonctions, ... Suivez mon regard !
Abir
Une partie de Tunisiens sont devenus-e eux même des charlatans
a posté le 16-09-2025 à 18:40
Ya madame Fatma, vu la haine qui s'est installée entre les Tunisiens, ces dernières années, la sorcellerie aussi est propagée entre familles et proches, ça dépasse les lois, le Tunisien ne veut plus voir son proche ou son voisin aisé ou heureux, il va directement le détruire avec des choses maléfiques! Il faut améliorer la vie quotidien du citoyen, pour qu'un Tunisien ne détruit pas un autre rien parce qu'il vie mieux que lui, combattre les mariage El3orfi, oui c'est un grand problème qui pousse soit l'épouse ou sa rivale de faire n'importe quoi pour récupérer l'amant ou l'époux ! Voilà ce deux choses courantes qui sont les causes de sorcellerie soit entre Tunisiens ou à travers d'un charlatan , la pauvreté et la jalousie
veritas
Bravo Abir
a posté le à 18:53
Tu est entrain de dire que la vérité est à 1000% .
EnKore plus charlatans et KatastophiKS que les piranhas édentés KalvitiKS Khartagènes, l'Aquarium des Représentants du Parjure et ses morues péroKSydées...
...à dénoncer surtout !
a posté le 16-09-2025 à 17:23
De Kairouan à Tahanran : dégagez charlatans !
le financier
cette femme est riducule
a posté le 16-09-2025 à 16:43
Il y a des millions de cas dans le monde , de voyant d exorciste et j en passe et il y a qu en Tunisie que ce genre de fait divers donne l idee a une genie de faire passer une ou des lois ....

Pauvre femme n a t elle pas remarqu2 que le budget de 2022 23 24 25 et 2026 ne sont pas boucl2, n y a t il pas d autre priorit2 pour un pays en voie de sous developpement en voie de misere chronique
veritas
Non à la banalisation
a posté le à 17:22
Ce qui se passe est trop dangereux depuis l'arrivée de Ben Ali ce phénomène a exploser et a détruit des familles et des vies il faut faire le grand ménage chez ces charlatans vendeurs et vendeuses de mensonges dans leurs extrêmes majorité.
