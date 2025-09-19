Drame à Jendouba : une mère simmole par le feu suite au transfert de sa fille vers un autre lycée

Imprimer

Une femme s’est immolée par le feu dans le gouvernorat de Jendouba, à la suite du refus de mutation de sa fille.

Farid Faddaoui, secrétaire général de la section régionale de l’éducation secondaire, est intervenu ce mardi 16 septembre 2025 sur les ondes de Mosaïque FM.

Il a indiqué qu’il s’agissait d’un incident tragique. Selon lui, la décision du commissariat régional de l’éducation de transférer neuf élèves vers un autre lycée, en raison de la saturation du premier établissement, est à l’origine du drame.

La mère de l’élève concernée avait tenté, selon l’invité de l’émission Sbeh Enness, de convaincre l’administration de revenir sur sa décision afin de maintenir sa fille dans le même lycée.

Face au refus de l’administration, invoquant la surcharge des classes, la mère s’est immolée par le feu dans l’établissement.

Farid Faddaoui a précisé que la victime avait été transférée à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

H.K