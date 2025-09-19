alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Drame à Jendouba : une mère simmole par le feu suite au transfert de sa fille vers un autre lycée
Lecture Zen

 

Une femme s’est immolée par le feu dans le gouvernorat de Jendouba, à la suite du refus de mutation de sa fille.

Farid Faddaoui, secrétaire général de la section régionale de l’éducation secondaire, est intervenu ce mardi 16 septembre 2025 sur les ondes de Mosaïque FM.

Il a indiqué qu’il s’agissait d’un incident tragique. Selon lui, la décision du commissariat régional de l’éducation de transférer neuf élèves vers un autre lycée, en raison de la saturation du premier établissement, est à l’origine du drame.

La mère de l’élève concernée avait tenté, selon l’invité de l’émission Sbeh Enness, de convaincre l’administration de revenir sur sa décision afin de maintenir sa fille dans le même lycée.

Face au refus de l’administration, invoquant la surcharge des classes, la mère s’est immolée par le feu dans l’établissement.

Farid Faddaoui a précisé que la victime avait été transférée à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

 

 

 

 

H.K

Jendouba : décès de la femme qui sétait immolée dans un lycée
Commentaires
Commentaires (17)
kamel
Ignorance
a posté le 17-09-2025 à 09:01
C'est vraiment blizzard d'après mes connaissances la suicide en islam est strictement interdit ca me laisse posé des questions sur nos convection es ce que vraiment nous somme des musulmans mentalement et physiquement ou bien tout simplement l'isalm est juste une héritage religieuse. En tout c'est elle qui est perdante et certainement elle ne va pas s'en sortir.
Répondre
Abidi
Jendouba
a posté le 17-09-2025 à 08:45
Je prie les hauts responsables du pays et surtout Mr le président d'ouvrir une enquête au sein du commissariat régional de l'éducation nationale de Jendouba et au sein de tout les établissements,je suis sur que ce qu'ils trouveront relève des contes de mille et une nuit, messieurs, Jendouba est un gouvernorat hors rang,par exemple pour rencontrer le commissaire régional de l'éducation a Béja,il suffit d'aller sur les lieux et de demander, s'il est disponible pas de problème sinon vous pouvez le rencontrer a un autre moment alors qu'à Jendouba, vous êtes obligés de remplir un formulaire et d'attendre indéfiniment sans pouvoir le voir,les employés même les concierges ont tous leurs mots a dire bref c'est le dernier far west
Répondre
Ataturk
Tirage au sort
a posté le 16-09-2025 à 20:35
Selon quel critère à été effectué ce transfert?
La façon la plus juste serait le tirage au sort.
Répondre
Hassine
Certainement
a posté le 16-09-2025 à 18:09
Elle a essayer de dissuader l'administration elle a jouer avec le feu '
Mchet zizi
Répondre
Hager
N importe quoi
a posté le 16-09-2025 à 15:05
N importe quoi !
Répondre
Bylmr Guez
la persille
a posté le 16-09-2025 à 14:58
Si elle était Iranienne, elle serait sortie toute nue.
Répondre
Tgm
Non
a posté le 16-09-2025 à 14:55
Non c impossible
Qui va croire ça
C koï la vraie raison
Arrêtez d'être......
Répondre
elfribo
Quoi?
a posté le 16-09-2025 à 14:36
Je ne crois pas ce que je lis..Elle aimait le Lycee de sa fille à mourir?
Répondre
Naceur.fah
je ne défends mais je la comprends
a posté le 16-09-2025 à 14:29
C'est à cause de l'entêtement de l'administration. Ces responsables - la majorité en tout cas - qui, doté d'un tout petit brin de pouvoir, perdent toute notion d'humanité.
Répondre
******
Acte irresponsable
a posté le 16-09-2025 à 13:33
Elle n'a pas pensé à ses enfants ? Et après elle s'est immolé et après
Répondre
veritas
Les conséquences de la démocratie atlantistes.
a posté le 16-09-2025 à 13:23
Voir le résultat depuis l'arrivée de la démocratie islamo-atlantistes '?'vous allez trinquer encore pour longtemps'?'leur plans a été bien élaboré et fonctionne encore c'est malheureux quand est ce que vous comptez trouver le nord ?
Répondre
Ali
@Low IQ
a posté le à 14:09
Cest les atlantistes qui l'ont obligé a s'immoler ? Hhhhhhhhhh

Quotient intellectuel negatif
Répondre
veritas
Tu est trop petit pour comprendre
a posté le à 17:44
Rentre dans ta *** .
Répondre
HatemC
Et ca résout le problème ?
a posté le 16-09-2025 à 13:04
Pays peuplé de tarés
Répondre
B.ha
Voila
a posté le à 14:47
l'héritage de bou azizi. Pour un peuple sans cervelle
Répondre
DHEJ
Trafic d'influence
a posté le 16-09-2025 à 12:56
D'autres suivront...
Répondre
Lotfih
Pourquoi !?
a posté le 16-09-2025 à 12:55
Pourquoi !!?
Répondre
