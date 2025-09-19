Ahmed El Karm : il est urgent de diversifier l'offre touristique

Le coordinateur de la neuvième édition du Forum économique tunisien, Ahmed El Karm, a annoncé, mardi 16 septembre 2025, que les travaux se tiendront jeudi prochain sous le thème « Le tourisme en Tunisie, vers de nouveaux horizons ».

Invité de l’émission Expresso, sur Express FM, Ahmed El Karm a expliqué que le choix du tourisme comme axe central du forum est lié à son poids stratégique dans l’économie. Alors que ce secteur représente environ 5 % du PIB à l’échelle mondiale, il atteint près de 10 % en Tunisie si l’on tient compte des activités connexes.

Il a rappelé que les recettes touristiques ont progressé de 8 % au premier semestre 2025 et que les arrivées ont augmenté de 11 %. Des chiffres encourageants mais qui, selon lui, nécessitent des mesures de consolidation afin de garantir la durabilité de cette dynamique. Ahmed El Karm a ainsi insisté sur l’urgence de diversifier l’offre et de ne plus se limiter au balnéaire, en développant notamment le tourisme saharien, culturel, sportif, écologique, médical ou encore d’affaires, pour aligner la Tunisie sur les tendances mondiales.

Le forum s’articulera autour de plusieurs axes, dont la promotion du tourisme des seniors par l’adaptation du cadre légal et des structures d’accueil, le développement du tourisme médical et de bien-être, ainsi que la mise en valeur du tourisme écologique en favorisant l’investissement des jeunes.

D’autres axes concernent la réhabilitation des hôtels fermés, qui représentent près de 20 % de la capacité d’accueil, et l’exploitation de quelque 800.000 appartements inoccupés dans le cadre de ce qu’il appelle « le tourisme chez l’habitant ». Ahmed El Karm a également mis en avant la nécessité de renforcer la visibilité de la Tunisie à travers le développement du tourisme de luxe aux normes internationales.

Il a ajouté que le voyageur moderne choisit désormais sa destination via les plateformes numériques, ce qui oblige la Tunisie à repenser sa stratégie de communication en ligne et à offrir une expérience plus immersive, permettant de découvrir la culture et les traditions locales, tout en valorisant la dimension environnementale.

En conclusion, Ahmed El Karm a plaidé pour une nouvelle gouvernance du secteur, l’ouverture de lignes aériennes directes, une meilleure formation professionnelle et la modernisation des services. Il a également appelé à l’adaptation des textes législatifs aux besoins d’un tourisme moderne, estimant que ce secteur reste une véritable locomotive pour la croissance et l’ouverture économique de la Tunisie.

