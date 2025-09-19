Décès de Radhouane Ben Salah, figure marquante de lhôtellerie tunisienne

La Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) a annoncé, mardi 16 septembre 2025, le décès de Radhouane Ben Salah, président d’honneur de la Fédération et grande figure du tourisme national.

Homme de conviction et de rigueur, il a marqué plusieurs générations de professionnels. Respecté de l’ensemble de la profession, il avait présidé la FTH à deux reprises, de 1996 à 2002 puis de 2013 à 2016. Durant ces mandats, il a su guider la Fédération à travers des périodes particulièrement critiques, œuvrant sans relâche pour défendre l’intérêt général du secteur hôtelier.

Par son intégrité, son sens des responsabilités et sa vision, Radhouane Ben Salah a profondément contribué au renouvellement de la FTH. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de dirigeants et travaillé à bâtir une hôtellerie plus solide, moderne et représentative.

Son départ endeuille non seulement sa famille et ses proches, mais aussi toute la communauté touristique tunisienne. Son héritage, fondé sur l’exigence, la loyauté et l’engagement, continuera d’inspirer les générations à venir.

Paix à son âme.